20 Jahre Partnerschaft, 3 Awards in Folge: Was FACC, Hexcel und Howmet über langfristige Kundenbindungen zeigen

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Seit 2006 arbeitet FACC mit Embraer zusammen. 2026 folgte bereits die dritte Auszeichnung als Supplier of the Year in Folge. Gleichzeitig erweitert sich die Zusammenarbeit: Zu Strukturbauteilen kommen neue Aufträge für Kabinenkomponenten hinzu.

Genau darin steckt eine Besonderheit des Luftfahrt-Zuliefergeschäfts. Ein Auftrag muss nicht nur einmal gewonnen werden. Besonders wertvoll kann es werden, über viele Jahre in einem Kundenprogramm verankert zu bleiben, die eigene operative Leistung zu beweisen und anschließend zusätzliche Aufgaben zu übernehmen.

Auch bei Hexcel und Howmet Aerospace zeigt sich, wie stark langfristige Zusammenarbeit, mehrjährige Produktionsprogramme und Investitionszusagen die Industrie prägen.

Aus einem Auftrag kann eine 20-jährige Beziehung werden

Die FACC AG (ISIN: AT00000FACC2) arbeitet seit 2006 mit Embraer zusammen. Heute liefert das Unternehmen unter anderem Querruder, Spoiler, Wingtips und weitere Strukturkomponenten. Die Beziehung hat sich dabei über die Jahre erweitert.

Seit 2024 sitzt FACC im Supplier Advisory Council des brasilianischen Herstellers. 2026 erhielt das Unternehmen zum dritten Mal in Folge eine Supplier-of-the-Year-Auszeichnung. Gleichzeitig gewann FACC zuletzt einen zusätzlichen Auftrag für Kabinenkomponenten der neuen Praetor-Business-Jet-Familie.

Das ist für das Geschäftsmodell interessant: FACC liefert einem bestehenden Kunden nicht lediglich mehr vom gleichen Produkt. Die Zusammenarbeit reicht inzwischen über unterschiedliche Geschäftsbereiche des Konzerns - von Aerostructures bis Cabin Interiors.

Langfristige Kundenbindung kann damit eine zweite Form des Wachstums ermöglichen. Neben neuen Kunden und neuen Programmen besteht die Chance, bei bestehenden Beziehungen zusätzliche Inhalte zu gewinnen.

Hexcel zeigt, wie lange Materialpartnerschaften gedacht werden

Ein ähnliches Muster findet sich weiter vorne in der Wertschöpfungskette. Die Hexcel Corporation (ISIN: US4282911084) liefert Carbonfasern, Prepregs, Wabenstrukturen und andere Verbundmaterialien für die Luftfahrt. Solche Materialien können nicht beliebig von einem Programm zum nächsten ausgetauscht werden. Sie müssen für konkrete Anwendungen entwickelt, getestet und qualifiziert werden.

2026 unterzeichnete Hexcel unter anderem eine langfristige industrielle Partnerschaft für ein neues europäisches Flugzeugprogramm. Dabei geht es nicht nur um die Lieferung von Material. Hexcel soll bei der Integration von Composite-Lösungen in primäre und sekundäre Strukturen mitwirken und die Industrialisierung unterstützen.

Zusätzlich erweitert das Unternehmen laufend langfristige Liefervereinbarungen mit großen Kunden.

Wie stark Hexcel von der Entwicklung bestehender Luftfahrtprogramme abhängt, zeigen auch die jüngsten Zahlen. In den ersten neun Monaten 2026 entfielen 66% des Konzernumsatzes auf Commercial Aerospace. Der Umsatz dieses Bereichs stieg um 19,1% auf knapp 1,01 Mrd. US-Dollar.

Das Unternehmen stellte im Jahresverlauf zusätzlich Personal ein und reaktivierte zuvor stillgelegte Kapazitäten, nachdem sich die Visibilität der Kundennachfrage verbessert hatte.

Howmet investiert erst, wenn Kunden langfristigen Bedarf signalisieren

Noch deutlicher wird die wirtschaftliche Bedeutung dieser Visibilität bei Howmet Aerospace Inc. (ISIN: US4432011082).

Howmet fertigt unter anderem Triebwerkskomponenten, Strukturteile und Verbindungselemente. Ein großer Teil des Geschäfts hängt damit ebenfalls an langfristigen Luftfahrtprogrammen.

2025 investierte das Unternehmen die Rekordsumme von 453 Mio. US-Dollar. Rund 70% der Investitionen flossen in den Bereich Engine Products. Howmet betonte ausdrücklich, dass diese Kapazitätserweiterungen durch Verpflichtungen der Kunden gestützt seien.

Das ist ein wichtiger Punkt. Neue Anlagen und Fertigungskapazitäten kosten zunächst Kapital. Für einen Zulieferer ist deshalb entscheidend, möglichst viel Sichtbarkeit darüber zu besitzen, welche Stückzahlen Kunden künftig tatsächlich benötigen.

Die Rechnung scheint bei Howmet derzeit aufzugehen. Im dritten Quartal 2026 stieg der Konzernumsatz um 29% auf 2,70 Mrd. US-Dollar. Engine Products wuchs sogar um 33%. Gleichzeitig kündigte das Management an, die erhöhten Investitionen über 2027 hinaus fortzusetzen, um zusätzliche Nachfrage aus Luftfahrt, Verteidigung und Gasturbinen bedienen zu können.

Bei FACC steckt Wachstum deshalb auch in bestehenden Beziehungen

FACC ist erheblich kleiner als Howmet und sitzt an anderen Stellen der industriellen Kette. Trotzdem ist die grundlegende Logik vergleichbar.

Neue Programme sind wichtig. Neue Kunden ebenfalls. Doch ein wesentlicher Teil der wirtschaftlichen Qualität eines Luftfahrtzulieferers zeigt sich möglicherweise erst Jahre nach dem ersten Auftrag.

Die Partnerschaft mit Embraer liefert dafür ein konkretes Beispiel. Nach 20 Jahren Zusammenarbeit kommen neue Produkte hinzu. FACC wird wiederholt für seine operative Leistung ausgezeichnet und sitzt inzwischen in einem strategischen Lieferantengremium des Kunden.

Das ist keine Garantie für künftige Aufträge. Es zeigt aber, dass bestehende Beziehungen über einen einzelnen Liefervertrag hinauswachsen können.

Hexcel wiederum richtet Personal und Kapazitäten nach langfristigen Produktionssignalen seiner Kunden aus. Howmet investiert Milliardenbeträge über mehrere Jahre hinweg, wenn entsprechende Nachfrage und Kundenzusagen genügend Visibilität liefern.

Damit lässt sich ein zentraler Punkt des Luftfahrtgeschäfts besser verstehen: Entscheidend ist nicht nur, welches Unternehmen den nächsten Auftrag gewinnt. Mindestens ebenso wichtig ist, wer nach zehn oder zwanzig Jahren immer noch im Programm sitzt - und inzwischen mehr für denselben Kunden macht als zu Beginn.

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FACC - Supplier of the Year 2026 / Embraer

FACC: Supplier of the Year Award 2026

Hexcel - langfristige Composite-Partnerschaft 2026

Hexcel: Long-Term Composite Partnership

Hexcel - Q3 2026

Hexcel: Third Quarter 2026 Results

Howmet Aerospace - Geschäftsbericht 2025

Howmet Aerospace Annual Report 2025

Howmet Aerospace - Q3 2026

Howmet Aerospace: Third Quarter 2026 Results

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