Haag - VAT hat im dritten Quartal 2026 einen historischen Höchstwert beim Auftragseingang erzielt und gleichzeitig den Ausblick für 2027 angehoben. Treiber sind die anhaltend hohe Nachfrage nach Halbleiterfertigungskapazitäten sowie massive Investitionen von Hyperscalern in Rechenzentren. Der Auftragseingang stieg im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 193 Prozent auf 696,6 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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