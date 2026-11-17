VAT Group AG / Schlagwort(e): Ankauf/Firmenübernahme

VAT schliesst Übernahme von Atonarp ab



17.11.2026 / 06:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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"Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR"

VAT hat heute den erfolgreichen Abschluss der Übernahme von Atonarp Inc. («Atonarp») bekannt gegeben. Alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen wurden erteilt. Atonarp ist nun eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der VAT Group.

Mit der Übernahme erweitert VAT ihr Portfolio um fortschrittliche Gassensorik und unterstützt damit die Strategie, integrierte Vakuum-Subsystemlösungen anzubieten. Gleichzeitig treibt VAT ihre Wachstumsstrategie mit drei Säulen voran. Dazu gehört das Ziel, den Anteil der Adjacent-Geschäfte am Umsatz bis 2029 auf rund 20 Prozent zu steigern und das Angebot danach mit differenzierten neuen Lösungen weiter auszubauen.

Die Transaktion wird über eine fest zugesagte bilaterale Kreditfazilität in Höhe von CHF 110 Millionen finanziert.