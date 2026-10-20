HUBER+SUHNER AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR - 20.10.2026
Auftragseingang auf starkem Vorjahresniveau - Nettoumsatz um 11.3% erhöht - Industrie weiter mit zweistelligen Zuwächsen - Kommunikation holt beim Nettoumsatz auf -Transport setzt Erholung fort
Auftragseingang und Umsatz nach neun Monaten
Die Definition der Alternativen Performance-Kennzahlen ist abrufbar unter www.hubersuhner.com/de/unternehmen/investoren/publikationen
HUBER+SUHNER AG
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|HUBER+SUHNER AG
|Tumbelenstrasse 20
|8330 Pfäffikon ZH
|Schweiz
|Internet:
|www.hubersuhner.com
|ISIN:
|CH0030380734
|Valorennummer:
|3038073
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2418180
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2418180 20.10.2026 CET/CEST