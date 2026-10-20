Herisau - Huber+Suhner hat in den ersten neun Monaten 2026 deutlich mehr umgesetzt. Im dritten Quartal hat sich das Wachstumstempo kräftig beschleunigt. Der Auftragseingang blieb hingegen knapp unter dem starken Vorjahresniveau. Die Jahresziele werden bestätigt. Der Umsatz stieg von Januar bis September um 11,3 Prozent auf 734,1 Millionen Franken, wie der Spezialist für elektrische und optische Verbindungstechnik am Dienstag mitteilte. Bereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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