Transition Industries gibt bekannt, dass Technip Energies als Partner für die Projektmanagementberatung (PMC) für das Pacifico-Mexinol-Projekt in Sinaloa, Mexiko, ausgewählt wurde, das voraussichtlich die weltweit größte Produktionsanlage für Chemikalien mit extrem niedrigem CO2-Ausstoß werden wird.

Nach Inbetriebnahme wird die Anlage jährlich etwa 350.000 Tonnen RFNBO-Methanol (Renewable Fuel of Non-Biological Origin) sowie 1,8 Millionen Tonnen Methanol mit extrem niedrigem CO2-Ausstoß aus Erdgas unter Einsatz von CO2-Abscheidung produzieren und so dazu beitragen, die wachsende weltweite Nachfrage durch ein kohlenstoffärmeres Produktionsmodell zu decken.

"Wir freuen uns, dass Technip Energies dem Projektteam beigetreten ist und seine globale Projektmanagement-Expertise in unser wegweisendes Industrieentwicklungsprojekt in Mexiko einbringen wird. Technip Energies wurde aufgrund seiner Projektmanagement-Expertise, seines technischen Know-hows und seiner Umsetzungsfähigkeiten ausgewählt", sagt Diego Martinez, Chief Operating Officer von Transition Industries.

Das Projekt wird die bestehende Infrastruktur im Hafen von Topolobampo nutzen und eine innovative Wassermanagementlösung integrieren, bei der Abwasser aus der Stadt Los Mochis verwendet wird, was zu einer Einnahmequelle für die Gemeinde Ahome werden wird. Dadurch wird der Druck auf die Süßwasservorkommen, den neue Unternehmen üblicherweise erzeugen, beseitigt, und jegliche Auswirkungen auf die Bucht von Ohuira werden vermieden.

Darüber hinaus wird Mexinol Strom aus erneuerbaren Quellen über Clean-Energy-Zertifikate (CELs) nutzen und so sicherstellen, dass sein Stromverbrauch nachhaltig ist. Damit erfüllt Mexinol seine Mission, Technologie und Innovation zu nutzen, um Methanol sicher und effizient zu produzieren, dabei den ökologischen Fußabdruck zu minimieren und aktiv am Übergang zu einem Planeten mit geringen CO2-Emissionen mitzuwirken.

Zu den weiteren Projektpartnern, die an der Planung und dem Bau mitwirken, gehören SAMSUNG E&A Co., Ltd., Techint Engineering and Construction, Siemens Energy, Bonatti S.p.A., Veolia Water Technologies Solutions, SIAD Americas LLC sowie NextChem und die MAIRE Group.

Über Transition Industries

Transition Industries LLC, mit Sitz in Houston, Texas, ist ein Entwickler weltweiter Methanol- und Wasserstoffprojekte mit Netto-Null-CO2-Emissionen in Nordamerika, um den Klimawandel zu bekämpfen und ökologische und soziale Nachhaltigkeit zu fördern. Weitere Informationen zu Pacifico Mexinol oder Transition Industries erhalten Sie per E-Mail an inquiries@transitionind.com.

Über Technip Energies

Technip Energies ist ein weltweit führendes Technologie- und Ingenieursunternehmen. Mit führenden Positionen in den Bereichen LNG, Wasserstoff, Ethylen, nachhaltige Chemie und CO2-Management tragen wir zur Entwicklung wichtiger Märkte wie Energie, Energiederivate, Dekarbonisierung und Kreislaufwirtschaft bei. Unsere sich ergänzenden Geschäftsbereiche "Technology, Products and Services" (TPS) und "Project Delivery" setzen Innovationen in skalierbare industrielle Lösungen um. Durch Zusammenarbeit und hervorragende Umsetzung setzen sich unsere mehr als 18.000 Mitarbeiter in 35 Ländern voll und ganz dafür ein, Wohlstand und Nachhaltigkeit miteinander zu verbinden für eine Welt, die auf Dauer angelegt ist.

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