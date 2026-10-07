Diese Partnerschaft vereint die europäischen Produktionskapazitäten von EUROAPI im Pharmabereich mit der Fachkompetenz von Medisca im Bereich der Arzneimittelherstellung, um den Zugang zu erweitern, das Wirkstoffportfolio zu stärken und die Zusammenarbeit im Bereich der Peptide voranzutreiben.

Medisca und EUROAPI haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, deren Schwerpunkt auf der Ausweitung des Zugangs zu Wirkstoffen für die pharmazeutische Compoundierung, der Schaffung differenzierter Zugangsmöglichkeiten in Nordamerika sowie der Schaffung eines breiteren Rahmens für internationales Wachstum und die Zusammenarbeit im Bereich der Peptide liegt.

Seit mehr als drei Jahrzehnten richtet Medisca sein Geschäft auf die sich wandelnden Bedürfnisse pharmazeutischer Compounder aus. Dies beginnt bei der Auswahl der Produkte, die das Unternehmen auf den Markt bringt, erstreckt sich jedoch weit darüber hinaus auf die dahinterstehenden Hersteller, die begleitende Dokumentation und technischen Informationen sowie die Qualitätssysteme, die diese Produkte bis zum Kunden begleiten.

Die Partnerschaft mit EUROAPI treibt diesen Ansatz weiter voran. Im Rahmen der neuen strategischen Partnerschaft wird Medisca zum ersten strategischen Vertriebspartner von EUROAPI, dessen Schwerpunkt darauf liegt, die in Europa hergestellten Wirkstoffe (APIs) auf den nordamerikanischen Markt für Arzneimittelrezepturen zu bringen. Die Zusammenarbeit umfasst exklusive Liefervereinbarungen für ausgewählte Wirkstoffe (APIs) und schafft einen Rahmen, um das Angebot im Laufe der Zeit zu erweitern, weitere Märkte zu erschließen und neue Bereiche der pharmazeutischen Innovation voranzutreiben.

Für die Kunden geht der Mehrwert über die bloße Aufnahme weiterer APIs in einen Katalog hinaus. Die Partnerschaft schafft eine engere Verbindung zwischen dem Fertigungs-Know-how und den Anforderungen des Compounding-Marktes, gestützt durch technische Informationen, Produktdokumentation und die direkten Kundeneinblicke von Medisca. Dies ermöglicht es Medisca, noch besser auf die aktuellen Bedürfnisse der Compoundierer einzugehen und sein Angebot kontinuierlich an die sich wandelnden Anforderungen anzupassen.

"Diese Partnerschaft stellt einen wichtigen Meilenstein für das Wachstum von Medisca dar", sagte Peng Li, Chief Business Officer bei Medisca. "EUROAPI bringt fundiertes Fertigungs- und technisches Know-how mit, wobei der Schwerpunkt auf Qualität, grüner Chemie und Nachhaltigkeit liegt. Diese Stärken stehen im Einklang mit den sich wandelnden Anforderungen des Compounding-Marktes, da die personalisierte Medizin in den Bereichen Telemedizin, Wellness und neuen Bereichen der Patientenversorgung weiter zunimmt. Gemeinsam erweitern wir den Zugang zu Wirkstoffen (API), erschließen neue Marktchancen und treiben die Zusammenarbeit im Bereich der Peptide voran. Wir sind stolz darauf, mit EUROAPI zusammenzuarbeiten, und sind zuversichtlich, was das langfristige Potenzial unserer gemeinsamen Bemühungen angeht."

Im Mittelpunkt der Partnerschaft steht das gemeinsame Bestreben, das Know-how in der pharmazeutischen Herstellung, technische Genauigkeit und eine solide Qualitätsgrundlage besser auf die sich wandelnden Anforderungen der Compounding-Branche abzustimmen. Der Ansatz von Medisca beginnt an der Quelle beim Hersteller, bei den Spezifikationen und der technischen Dokumentation eines Wirkstoffs (API) und erstreckt sich über die Qualitätssysteme und -kontrollen, die diesen bis zum Kunden begleiten. Im Rahmen der Partnerschaft wird EUROAPI verfügbare technische und regulatorische Informationen zu den Wirkstoffen bereitstellen und so die Verbindung zwischen dem Fertigungs-Know-how und der Qualitätsinfrastruktur von Medisca stärken. Der Fokus von EUROAPI auf grüne Chemie und Nachhaltigkeit unterstützt zudem das Engagement von Medisca für eine verantwortungsvolle Beschaffung und einen umfassenderen sozialen Beitrag.

Die Beziehung ist zudem darauf ausgelegt, sich weiterzuentwickeln. Medisca und EUROAPI beabsichtigen, bei Kundeninitiativen, Schulungen und Vertriebsaktivitäten zusammenzuarbeiten, im Laufe der Zeit neue Wirkstoffe (APIs) hinzuzufügen und Möglichkeiten in weiteren Märkten zu prüfen.

Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Peptide

Peptide stellen für Medisca und EUROAPI einen wichtigen Bereich der strategischen Zusammenarbeit dar. Da Medisca seine globale Peptidstrategie für die pharmazeutische Compoundierung und die personalisierte Medizin weiter ausbaut, beabsichtigen die Unternehmen, Möglichkeiten zu erkunden, bei denen Mediscas Marktkompetenz mit den Kompetenzen von EUROAPI in der Entwicklung und Herstellung komplexer Wirkstoffe (API) kombiniert wird. Die Zusammenarbeit schafft eine Grundlage, um ihre Arbeit im Bereich der Peptide voranzutreiben, während sich der Markt weiterentwickelt.

"Das umfassende Fachwissen von Medisca im Bereich der pharmazeutischen Compoundierung und seine fundierte Kenntnis des Marktes machen das Unternehmen zu einem starken strategischen Partner für EUROAPI", sagte Frederic Robert, Chief Commercial Officer bei EUROAPI. "Diese Partnerschaft eröffnet neue Möglichkeiten, den Zugang zu unseren Wirkstoffen zu erweitern, unsere Präsenz auf dem Compoundierungsmarkt auszubauen und unsere Zusammenarbeit in Bereichen wie Peptiden weiterzuentwickeln. Wir sehen ein erhebliches Potenzial für langfristiges gemeinsames Wachstum."

Für Medisca stellt diese Partnerschaft einen weiteren Schritt im Rahmen seiner übergreifenden Strategie dar, sein Angebot an Wirkstoffen (API) durch direkte Beziehungen zu Pharmaherstellern zu stärken, den differenzierten Zugang für Kunden zu erweitern und die Weichen für die nächste Generation der personalisierten Medizin zu stellen.

Um sich über die von EUROAPI hergestellten Wirkstoffe (API) zu informieren, die über Medisca erhältlich sind, besuchen Sie bitte www.medisca.com

Über Medisca

Das 1989 gegründete Unternehmen Medisca ist ein führender Anbieter von Lösungen für die personalisierte Medizin und die pharmazeutische Lieferkette. Es verfügt über ein umfangreiches Portfolio von über 2.000 Produkten, ergänzt durch eine Datenbank mit mehr als 10.000 firmeneigenen und maßgeschneiderten Arzneimittelrezepturen sowie über Fachkompetenz und Dienstleistungen in den Bereichen Arzneimittelherstellung, medizinische Fortbildung und analytische Untersuchungen. Medisca bietet maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Wellness-Sektoren in zahlreichen Märkten weltweit und schließt damit Lücken im Gesundheitswesen, um personalisiertes Wohlbefinden für alle zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.medisca.com. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn, Facebook und YouTube.

Über EUROAPI

EUROAPI hat es sich zum Ziel gesetzt, pharmazeutische Wirkstoffe neu zu entwickeln, um den Bedürfnissen von Kunden und Patienten weltweit nachhaltig gerecht zu werden. Als führendes Unternehmen mit rund 200 Produkten in unserem Portfolio bieten wir ein breites Spektrum an Technologien an und entwickeln darüber hinaus im Rahmen unserer CDMO-Aktivitäten (Contract Development and Manufacturing Organization) innovative Moleküle.

Mit starken Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie fünf Produktionsstandorten in Europa beliefert EUROAPI seine Kunden in mehr als 80 Ländern mit hochwertigen Wirkstofflösungen. Unsere mehr als 3.000 Mitarbeiter setzen sich dafür ein, gemeinsam die Zukunft der öffentlichen Gesundheit zu gestalten, indem sie den Zugang zu unverzichtbaren Wirkstoffen dem Kernstück der Wertschöpfungskette im Gesundheitswesen vorantreiben und sichern. EUROAPI ist an der Euronext Paris notiert: EAPI. Erfahren Sie mehr unter www.euroapi.com und folgen Sie uns auf LinkedIn

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