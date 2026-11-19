Swiss Life Asset Management AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis
Medienmitteilung
Zürich, 19. November 2026
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties: Geschäftsjahr 2025/2026 mit Steigerung bei der Anlagerendite
Der börsenkotierte Immobilienfonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties steigerte im Geschäftsjahr 2025/2026 die Anlagerendite von 5,1% auf 6,0%, der Nettoinventarwert erhöhte sich auf CHF 120,83 pro Anteil. In der Berichtsperiode fanden keine Transaktionen statt. Stattdessen wurden rund CHF 52 Mio. in den Bestand investiert.
Das schweizweit diversifizierte Immobilienportfolio umfasst unverändert 194 Bestandesliegenschaften mit einem Wohnertragsanteil von 72,8% und einem Marktwert von CHF 3 394 Millionen (Stand 30. September 2026). Die Liegenschaften verzeichneten eine positive Marktwertveränderung von 3,6% (netto, nach Abzug wertvermehrender Investitionen). Der Nettoinventarwert pro Anteil stieg innert Jahresfrist von CHF 116,65 auf CHF 120,83 per 30. September 2026, was ebenfalls einer Zunahme von 3,6% entspricht. Die Fremdfinanzierungsquote ist mit 20,91% beinahe unverändert gegenüber dem Vorjahr (20,56%). Durch verbesserte Zinskonditionen konnte der periodenbezogene Finanzierungsaufwand um rund 15% gesenkt und die Restlaufzeit auf 2,23 Jahre erhöht werden (2,14 Jahre per 30. September 2025).
Media Relations
Investor Relations
www.swisslife-am.com
Per 30. Juni 2026 verwaltete Swiss Life Asset Managers CHF 300,8 Milliarden Vermögen für die Swiss Life-Gruppe, davon über CHF 157,6 Milliarden für das Anlagegeschäft für Drittkunden. Darüber hinaus ist Swiss Life Asset Managers ein führender institutioneller Immobilieninvestor1 in Europa. Von den insgesamt CHF 300,8 Milliarden verwalteten Vermögen sind CHF 90,2 Milliarden in Immobilien investiert. Zusätzlich bewirtschaftet Swiss Life Asset Managers gemeinsam mit Livit insgesamt CHF 24,8 Milliarden an Liegenschaften. Total resultierten per Ende Juni 2026 somit verwaltete Immobilien im Wert von CHF 115 Milliarden.
Swiss Life Asset Managers beschäftigt über 2300 Mitarbeitende in Europa.
Ein finanziell selbstbestimmtes Leben
Haftungsausschluss
Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Sowohl die Swiss Life AG als auch die übrigen Mitglieder der Swiss Life-Gruppe sind zu Positionen in diesem Fonds sowie zu deren Kauf bzw. Verkauf berechtigt. Fonds von Swiss Life Asset Managers dürfen in den USA oder im Namen von US-Staatsbürgern oder US-Personen mit Wohnsitz in den USA nicht zum Verkauf angeboten oder verkauft werden. «Swiss Life Asset Managers» ist die Marke für die Vermögensverwaltungsaktivitäten der Swiss Life-Gruppe. Mehr Informationen auf www.swisslife-am.com. Quelle: Swiss Life Asset Managers (sofern nichts anderes vermerkt). Alle Rechte vorbehalten. Kontakt: info@swisslife-am.com.
Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: Medienmitteilung (PDF)
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Swiss Life Asset Management AG
|General-Guisan-Quai 40
|8022 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 43 284 77 09
|E-Mail:
|communications@swisslife-am.com
|Internet:
|www.swisslife-am.com
|ISIN:
|CH0293784861
|Valorennummer:
|29378486
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|LEI Code:
|549300ERSTPSZ6R8TI83
|EQS News ID:
|2435754
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2435754 19.11.2026 CET/CEST