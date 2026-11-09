|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC
|US0091581068
|1,81 USD
|EUR
|ALEXANDERS INC
|US0147521092
|4,5 USD
|4,0394 EUR
|AVI LIMITED ADR
|US05365W1071
|1,3098 USD
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR
|US0594604029
|0,0517 USD
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0569 USD
|EUR
|BANKWELL FINANCIAL GROUP INC
|US06654A1034
|0,2 USD
|0,1795 EUR
|CAPITAL BANCORP INC
|US1397371006
|0,14 USD
|0,1256 EUR
|CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD
|KYG2116J1085
|0,15 HKD
|EUR
|DATATEC LIMITED ADR
|US23812J1088
|3,5988 USD
|EUR
|DEERE & COMPANY
|US2441991054
|1,62 USD
|EUR
|DISCOVERY LIMITED ADR
|US25470G1022
|0,5086 USD
|EUR
|DORIAN LPG LTD
|MHY2106R1100
|1,25 USD
|1,122 EUR
|DORMAKABA HOLDING AG ADR
|US2582681019
|0,2336 USD
|EUR
|EMBOTELLADORA ANDINA SA A ADR
|US29081P2048
|0,1462 USD
|EUR
|EMBOTELLADORA ANDINA SA B ADR
|US29081P3038
|0,1608 USD
|EUR
|EVERTEC INC
|PR30040P1032
|0,05 USD
|0,0448 EUR
|FAST RETAILING CO LTD ADR
|US31188H1014
|2,0241 USD
|EUR
|FAST RETAILING CO LTD ADR
|US31188H1014
|0,2001 USD
|EUR
|GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE ...
|US4005061019
|11,185 USD
|10,0402 EUR
|MASTERCARD INC
|US57636Q1040
|0,87 USD
|EUR
|MASTERCARD INC CDR
|CA57637G1054
|0,87 USD
|EUR
|MEDALLION FINANCIAL CORP
|US5839281061
|0,14 USD
|0,1256 EUR
|MSC INCOME FUND INC
|US55374X2080
|0,11 USD
|EUR
|NAVIOS MARITIME PARTNERS LP
|MHY622674098
|0,06 USD
|0,0538 EUR
|OCEANFIRST FINANCIAL CORP
|US6752341080
|0,2 USD
|0,1795 EUR
|SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION
|US81725T1007
|0,41 USD
|0,368 EUR
|VECIMA NETWORKS INC
|CA92241Y1016
|0,055 CAD
|EUR
|VERIZON COMMUNICATIONS INC CDR
|CA92347P1036
|0,2957 CAD
|EUR
|VOLATI AB
|SE0009143662
|1 SEK
|EUR
|ZEDGE INC
|US98923T1043
|0,02 USD
|0,0179 EUR
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