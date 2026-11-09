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WKN: A0F602 | ISIN: US57636Q1040 | Ticker-Symbol: M4I
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06.11.26 | 21:29
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC Chart 1 Jahr
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AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC274,90+0,51 %
ALEXANDERS INC204,000,00 %
BANCO BRADESCO SA ADR PREF2,300+0,88 %
BANKWELL FINANCIAL GROUP INC60,50-3,20 %
CAPITAL BANCORP INC36,800-1,60 %
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LTD0,860+0,58 %
DEERE & COMPANY602,60+0,17 %
DORIAN LPG LTD41,920+0,10 %
EMBOTELLADORA ANDINA SA B ADR24,400-3,17 %
EVERTEC INC29,200-1,35 %
MASTERCARD INC587,60+0,17 %
MEDALLION FINANCIAL CORP8,400-3,45 %
MSC INCOME FUND INC12,540+0,32 %
NAVIOS MARITIME PARTNERS LP71,77-4,95 %
OCEANFIRST FINANCIAL CORP18,1300,00 %
SENSIENT TECHNOLOGIES CORPORATION111,00+3,74 %
VECIMA NETWORKS INC8,050-0,62 %
VOLATI AB1,918-0,93 %
ZEDGE INC2,000-1,96 %
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