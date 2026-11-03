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WKN: A14SSR | ISIN: US1788671071 | Ticker-Symbol: 44Q
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02.11.26 | 08:06
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BANCO BRADESCO SA ADR PREF
BANCO BRADESCO SA ADR PREF Chart 1 Jahr
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BANCO BRADESCO SA ADR PREF2,340+1,74 %
CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP19,1000,00 %
CIBUS REAL ESTATE AB11,865+0,55 %
CIVISTA BANCSHARES INC23,4000,00 %
CONCENTRIX CORPORATION27,500-0,33 %
GOODFELLOW INC6,8500,00 %
GUOCOLAND LIMITED1,5200,00 %
HARWORTH GROUP PLC2,2000,00 %
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC35,200-1,12 %
RIVER CITY BANK46,9000,00 %
SHEPHERD NEAME LTD5,1000,00 %
TELIA COMPANY AB4,405-0,70 %
WEIR PLC32,200+0,62 %
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