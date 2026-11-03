|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BANCO BRADESCO SA
|BRBBDCACNPR8
|0,0189 BRL
|EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0189 BRL
|EUR
|CAPITAL CLEAN ENERGY CARRIERS CORP
|MHY004081078
|0,15 USD
|0,134 EUR
|CIBUS REAL ESTATE AB
|SE0010832204
|0,07 SEK
|EUR
|CIVISTA BANCSHARES INC
|US1788671071
|0,18 USD
|0,1608 EUR
|COCHLEAR LIMITED ADR
|US1914592050
|0,466 USD
|EUR
|CONCENTRIX CORPORATION
|US20602D1019
|0,37 USD
|EUR
|GOODFELLOW INC
|CA38216R1001
|0,1 CAD
|EUR
|GUOCOLAND LIMITED
|SG1R95002270
|0,08 SGD
|0,0558 EUR
|HARWORTH GROUP PLC
|GB00BYZJ7G42
|0,0059 GBP
|EUR
|PHILLIPS EDISON & COMPANY INC
|US71844V2016
|0,115 USD
|EUR
|RIVER CITY BANK
|US76803X1063
|0,05 USD
|0,0446 EUR
|SHEPHERD NEAME LTD
|GB00BMQX2R72
|0,1765 GBP
|EUR
|TELENOR ASA ADR
|US87944W1053
|0,3458 USD
|EUR
|TELIA COMPANY AB
|SE0000667925
|0,51 SEK
|EUR
|WEIR PLC
|GB0009465807
|0,2 GBP
|EUR
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