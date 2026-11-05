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WKN: A0MQV8 | ISIN: US2473617023 | Ticker-Symbol: OYC
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04.11.26 | 18:21
79,09 Euro
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Branche
Luftfahrt/Rüstung
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DELTA AIR LINES INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DELTA AIR LINES INC 5-Tage-Chart
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Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC Chart 1 Jahr
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ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC156,00+2,63 %
BANCO BRADESCO SA ADR PREF2,280+2,70 %
BANK OF MARIN BANCORP25,675+0,59 %
BODYCOTE PLC10,9000,00 %
BOOMBIT SA1,015+2,53 %
BTG CONSULTING PLC1,2900,00 %
BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC5,300-4,50 %
CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC5,450+0,93 %
COSTAMARE INC12,600+5,88 %
DELTA AIR LINES INC79,09+6,26 %
ENIRO GROUP AB3,368-1,35 %
FRANKLIN ELECTRIC CO INC91,000,00 %
GRAHAM HOLDINGS COMPANY1.110,00+3,74 %
OP BANCORP13,100-2,96 %
OWENS CORNING106,65+1,28 %
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC204,00-0,97 %
QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV--
SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION ADR162,00-10,00 %
TRIMAS CORPORATION34,400-2,27 %
WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND COMPANY LIMITED28,6000,00 %
WASTE CONNECTIONS INC166,54-0,13 %
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