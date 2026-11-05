|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES INC
|US04247X1028
|0,373 USD
|0,3321 EUR
|BANCO BRADESCO SA ADR PREF
|US0594603039
|0,0038 USD
|0,0033 EUR
|BANCO SANTANDER SA ADR
|US05964H1059
|0,1438 USD
|EUR
|BANK OF MARIN BANCORP
|US0634251021
|0,25 USD
|0,2225 EUR
|BODYCOTE PLC
|GB00B3FLWH99
|0,072 GBP
|EUR
|BOOMBIT SA
|PLBMBIT00010
|0,24 PLN
|EUR
|BTG CONSULTING PLC
|GB00B0305S97
|0,031 GBP
|EUR
|BYTES TECHNOLOGY GROUP PLC
|GB00BMH18Q19
|0,033 GBP
|0,0395 EUR
|CITY OF LONDON INVESTMENT GROUP PLC
|GB00B104RS51
|0,23 GBP
|EUR
|COSTAMARE INC
|MHY1771G1026
|0,125 USD
|EUR
|DELTA AIR LINES INC
|US2473617023
|0,215 USD
|EUR
|ENIRO GROUP AB
|SE0029300995
|2,5 SEK
|0,2285 EUR
|FIRST PACIFIC CO LTD ADR
|US3358892004
|0,0829 USD
|EUR
|FRANKLIN ELECTRIC CO INC
|US3535141028
|0,28 USD
|0,2493 EUR
|GRAHAM HOLDINGS COMPANY
|US3846371041
|1,88 USD
|EUR
|KBC GROEP NV ADR
|US48241F1049
|0,573 USD
|0,5102 EUR
|OP BANCORP
|US67109R1095
|0,14 USD
|0,1246 EUR
|ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD ADR
|US68620F1030
|2,736 USD
|EUR
|OWENS CORNING
|US6907421019
|0,79 USD
|EUR
|PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC
|US6934751057
|2 USD
|EUR
|QUALITAS CONTROLADORA SAB DE CV
|MX01Q0000008
|4,5 MXN
|EUR
|SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION AD ...
|US82706C1080
|0,575 USD
|0,5119 EUR
|TELE2 AB ADR
|US87952P3073
|0,2631 USD
|EUR
|TRIMAS CORPORATION
|US8962152091
|0,04 USD
|0,0356 EUR
|WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND COMPANY ...
|AU000000SOL3
|0,63 AUD
|EUR
|WASTE CONNECTIONS INC
|CA94106B1013
|0,385 USD
|0,3427 EUR
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