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WKN: 157484 | ISIN: US20030N1019 | Ticker-Symbol: CTP2
Tradegate
27.10.26 | 21:28
19,680 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Telekom
Aktienmarkt
USA Tech 100
USA 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
COMCAST CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COMCAST CORPORATION 5-Tage-Chart
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19,55619,67007:43
19,50219,70007:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADAMAS TRUST
ADAMAS TRUST INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADAMAS TRUST INC7,100+0,71 %
AGILENT TECHNOLOGIES INC158,20-0,75 %
ALAMO GROUP INC129,00+1,57 %
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC17,575+0,98 %
BANK OF NOVA SCOTIA84,39+0,14 %
BOYD GROUP SERVICES INC74,50+0,68 %
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE104,86+0,25 %
CENTURIA OFFICE REIT0,523+0,08 %
COMCAST CORPORATION19,6800,00 %
ELOPAK ASA3,380-0,44 %
ENTEGRIS INC122,00-9,63 %
FASTENAL COMPANY46,505+0,18 %
FILA SPA10,0500,00 %
FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR7,550-0,66 %
GAP INC20,050+2,77 %
GOLDMAN SACHS BDC INC7,700-2,53 %
GUANGDONG INVESTMENT LTD0,916-7,49 %
INTERDIGITAL INC291,000,00 %
JANUS LIVING INC24,800-2,71 %
K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,2080,00 %
LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION13,070-2,68 %
NETAPP INC205,00+0,17 %
ORIENTAL WATCH HOLDINGS LTD--
PERENTI LIMITED1,2200,00 %
PROSPECT CAPITAL CORPORATION1,388-0,72 %
TOTVS SA ADR--
TURK ALTIN ISLETMELERI AS ADR6,4800,00 %
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