|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADAMAS TRUST INC
|US6496048405
|0,3 USD
|EUR
|AGILENT TECHNOLOGIES INC
|US00846U1016
|0,255 USD
|EUR
|ALAMO GROUP INC
|US0113111076
|0,34 USD
|EUR
|AMERICAN EAGLE OUTFITTERS INC
|US02553E1064
|0,125 USD
|EUR
|BANK OF NOVA SCOTIA
|CA0641491075
|1,14 CAD
|EUR
|BOYD GROUP SERVICES INC
|CA1033101082
|0,156 CAD
|EUR
|CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE
|CA1360691010
|1,07 CAD
|EUR
|CENTURIA OFFICE REIT
|AU0000077893
|0,0225 AUD
|EUR
|CISCO SYSTEMS INC CDR
|CA17278B1040
|0,2001 CAD
|EUR
|COMCAST CORPORATION
|US20030N1019
|0,33 USD
|EUR
|ELOPAK ASA
|NO0011002586
|-
|EUR
|ENTEGRIS INC
|US29362U1043
|0,1 USD
|0,0898 EUR
|FASTENAL COMPANY
|US3119001044
|0,26 USD
|0,2335 EUR
|FILA SPA
|IT0004967292
|-
|EUR
|FULL TRUCK ALLIANCE CO LTD ADR
|US35969L1089
|0,084 USD
|EUR
|GAP INC
|US3647601083
|0,175 USD
|EUR
|GOLDMAN SACHS BDC INC
|US38147U1079
|0,32 USD
|EUR
|GUANGDONG INVESTMENT LTD
|HK0270001396
|0,2919 HKD
|EUR
|HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS LTD ADR
|US44330E1082
|0,337 USD
|EUR
|INTERDIGITAL INC
|US45867G1013
|0,75 USD
|EUR
|JANUS LIVING INC
|US4710241096
|0,0475 USD
|EUR
|K WAH INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|BMG5321P1169
|0,02 HKD
|EUR
|LABRADOR IRON ORE ROYALTY CORPORATION
|CA5054401073
|0,3 CAD
|EUR
|NETAPP INC
|US64110D1046
|0,52 USD
|EUR
|ORIENTAL WATCH HOLDINGS LTD
|BMG6773R1051
|0,163 HKD
|EUR
|PERENTI LIMITED
|AU0000061897
|0,045 AUD
|EUR
|PROSPECT CAPITAL CORPORATION
|US74348T1025
|0,035 USD
|0,0314 EUR
|TOTVS SA ADR
|US89157T1007
|0,0587 USD
|EUR
|TURK ALTIN ISLETMELERI AS ADR
|US50075G1094
|0,1068 USD
|EUR
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