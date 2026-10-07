|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABERDEEN GROUP PLC ADR
|US00108N1000
|0,394 USD
|EUR
|ALBANY INTERNATIONAL CORP
|US0123481089
|0,28 USD
|EUR
|ATLAS ARTERIA
|AU0000013559
|0,2 AUD
|EUR
|AVIENT CORPORATION
|US05368V1061
|0,275 USD
|EUR
|BANK FIRST CORPORATION
|US06211J1007
|0,6 USD
|EUR
|BROADCOM INC CDR
|CA11134P1009
|0,0249 CAD
|EUR
|BRUKER CORPORATION
|US1167941087
|0,05 USD
|EUR
|CASH CONVERTERS INTERNATIONAL LIMITED
|AU000000CCV1
|0,01 AUD
|EUR
|COMCAST CORPORATION
|US20030N1019
|0,33 USD
|0,293 EUR
|COMPAGNIE DU CAMBODGE
|FR001400SUB7
|-
|EUR
|DESIGNER BRANDS INC
|US2505651081
|0,05 USD
|EUR
|DOLE PLC
|IE0003LFZ4U7
|0,085 USD
|EUR
|DR MARTENS PLC
|GB00BL6NGV24
|0,017 GBP
|EUR
|EASTMAN CHEMICAL COMPANY
|US2774321002
|0,84 USD
|EUR
|ENI SPA ADR
|US26874R1086
|0,628 USD
|EUR
|F-SECURE OYJ
|FI4000519236
|-
|EUR
|FERGUSON ENTERPRISES INC
|US31488V1070
|0,89 USD
|EUR
|FIRSTSERVICE CORPORATION
|CA33767E2024
|0,432 CAD
|EUR
|GAP INC
|US3647601083
|0,175 USD
|0,1554 EUR
|GENTHERM INC
|US37253A1034
|2,07 USD
|EUR
|GENTHERM INC
|US37253A1034
|1,9 USD
|EUR
|GROUPE LDLC SA
|FR0000075442
|-
|EUR
|HEARTLAND EXPRESS INC
|US4223471040
|0,02 USD
|EUR
|HMC CAPITAL LIMITED
|AU0000058943
|0,06 AUD
|EUR
|HP INC
|US40434L1052
|0,3 USD
|EUR
|HUMM GROUP LIMITED
|AU0000121337
|0,005 AUD
|EUR
|HUNTER GROUP ASA
|NO0012953720
|1,5 NOK
|EUR
|IMPERIAL BRANDS PLC ADR
|US45262P1021
|0,5673 USD
|EUR
|J.JILL INC
|US46620W2017
|0,09 USD
|EUR
|JEFFERSONVILLE BANCORP
|US47559A1034
|0,25 USD
|EUR
|KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC
|US5012421013
|0,205 USD
|EUR
|LEONS FURNITURE LIMITED
|CA5266821092
|0,24 CAD
|EUR
|MERCK & CO INC
|US58933Y1055
|0,85 USD
|EUR
|NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED
|NZNEUE0001S8
|0,15 AUD
|EUR
|NEWS CORPORATION A
|US65249B1098
|0,1 USD
|EUR
|NEWS CORPORATION B
|US65249B2088
|0,1 USD
|EUR
|NEWS CORPORATION CUFS A
|AU0000NWSLV3
|0,1421 AUD
|EUR
|NEWS CORPORATION CUFS B
|AU000000NWS2
|0,1 USD
|EUR
|NIB HOLDINGS LIMITED
|AU000000NHF0
|0,21 AUD
|EUR
|ORION SA
|LU1092234845
|0,021 USD
|EUR
|PERSEUS MINING LIMITED
|AU000000PRU3
|0,09 AUD
|EUR
|PROSHARES SHORT BITCOIN ETF
|US74347G1XXX
|0,039 USD
|EUR
|REGIS RESOURCES LIMITED
|AU000000RRL8
|0,2 AUD
|EUR
|RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST
|CA7669101031
|0,0965 CAD
|EUR
|SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
|IE00BKVD2N49
|0,74 USD
|EUR
|SK HYNIX INC ADR
|US78392B2060
|0,03 USD
|EUR
|SOCIETE GENERALE SA
|FR0000130809
|-
|EUR
|SOLVAR LIMITED
|AU0000258782
|0,0357 AUD
|EUR
|SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LT ...
|AU000000SXE9
|0,1071 AUD
|EUR
|TMP GROUP SPA
|IT0005531238
|-
|EUR
|VALMET OYJ
|FI4000074984
|-
|EUR
|WESFARMERS LIMITED
|AU000000WES1
|1,2 AUD
|EUR
|WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED
|AU000000WAF6
|0,2 AUD
|EUR
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