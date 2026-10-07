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WKN: 157484 | ISIN: US20030N1019 | Ticker-Symbol: CTP2
Tradegate
06.10.26 | 21:27
19,124 Euro
-0,24 % -0,046
Branche
Telekom
Aktienmarkt
USA Tech 100
USA 500
S&P 100
1-Jahres-Chart
COMCAST CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
COMCAST CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
18,90619,00807:45
18,84219,01607:30
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALBANY INTERNATIONAL
ALBANY INTERNATIONAL CORP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALBANY INTERNATIONAL CORP52,500,00 %
ATLAS ARTERIA2,2800,00 %
AVIENT CORPORATION37,200+0,54 %
BANK FIRST CORPORATION130,000,00 %
BRUKER CORPORATION54,40+1,23 %
CASH CONVERTERS INTERNATIONAL LIMITED0,1490,00 %
COMCAST CORPORATION19,124-0,24 %
COMPAGNIE DU CAMBODGE89,000,00 %
DESIGNER BRANDS INC5,400+1,89 %
DOLE PLC11,300-0,88 %
DR MARTENS PLC0,800+1,91 %
EASTMAN CHEMICAL COMPANY56,780,00 %
FERGUSON ENTERPRISES INC199,00+0,33 %
FIRSTSERVICE CORPORATION115,000,00 %
F-SECURE OYJ1,434+0,84 %
GAP INC20,630-2,32 %
GENTHERM INC28,4000,00 %
GROUPE LDLC SA10,4800,00 %
HEARTLAND EXPRESS INC10,3000,00 %
HMC CAPITAL LIMITED1,7100,00 %
HP INC28,300+0,39 %
HUMM GROUP LIMITED0,246+0,82 %
HUNTER GROUP ASA1,824+0,11 %
J.JILL INC21,8000,00 %
JEFFERSONVILLE BANCORP--
KULICKE & SOFFA INDUSTRIES INC88,50+1,72 %
LEONS FURNITURE LIMITED14,8000,00 %
MERCK & CO INC125,76-0,24 %
NEUREN PHARMACEUTICALS LIMITED12,800+3,23 %
NEWS CORPORATION A25,4000,00 %
NIB HOLDINGS LIMITED3,860+1,05 %
ORION SA5,150+0,98 %
PERSEUS MINING LIMITED3,883+0,47 %
PROSHARES SHORT BITCOIN ETF15,405+1,33 %
REGIS RESOURCES LIMITED4,457-0,67 %
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST12,700-0,78 %
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC722,00+0,84 %
SOCIETE GENERALE SA68,10+4,58 %
SOLVAR LIMITED0,895+1,13 %
SOUTHERN CROSS ELECTRICAL ENGINEERING LTD1,350-2,17 %
TMP GROUP SPA2,170-11,43 %
VALMET OYJ27,600+0,29 %
WESFARMERS LIMITED46,695-0,86 %
WEST AFRICAN RESOURCES LIMITED2,158+1,84 %
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