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WKN: 857621 | ISIN: US9182041080 | Ticker-Symbol: VFP
Tradegate
09.06.26 | 16:10
15,020 Euro
+1,93 % +0,285
Branche
Bekleidung/Textil
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ALTAREA
ALTAREA SCA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALTAREA SCA106,400,00 %
AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC25,000+1,87 %
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION67,64-1,14 %
BROWN-FORMAN CORPORATION22,960-0,82 %
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LTD0,3890,00 %
CNO FINANCIAL GROUP INC41,400+0,98 %
EDENRED SE22,1200,00 %
ELEVANCE HEALTH INC368,90+0,30 %
FLANIGANS ENTERPRISES INC29,000+4,32 %
GENPACT LIMITED28,320+0,14 %
GOODMAN PROPERTY TRUST0,9850,00 %
HAMMOND POWER SOLUTIONS INC191,00+5,52 %
HYDRO ONE LIMITED34,580-1,00 %
KOHLS CORPORATION13,8450,00 %
KRONES AG113,20+0,53 %
MANGATA HOLDING SA17,350-3,34 %
MOTODYNAMICS SA2,585-100,00 %
NEURONES SA37,2500,00 %
NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION47,8000,00 %
NORDIC AMERICAN TANKERS LTD4,646+0,69 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION48,910-0,18 %
OMNICOM GROUP INC65,12-0,58 %
PPL CORPORATION30,890-0,23 %
SOUTHERN SUN LIMITED0,515+1,98 %
TFS FINANCIAL CORPORATION14,000+0,72 %
UNITED BANCORP INC16,150+1,25 %
VF CORPORATION15,020+1,93 %
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC76,50-1,29 %
WCM GLOBAL GROWTH LIMITED1,130-0,88 %
XP INC13,424-0,86 %
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