|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALIBABA GROUP HOLDING LTD
|KYG017191142
|0,1312 USD
|0,1137 EUR
|ALIBABA GROUP HOLDING LTD SDR
|SGXE32143393
|0,0259 SGD
|0,0175 EUR
|ALTAREA SCA
|FR0000033219
|-
|2 EUR
|AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC
|US0504731078
|0,27 USD
|0,234 EUR
|BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORPORATION
|US0995021062
|0,59 USD
|0,5113 EUR
|BROWN-FORMAN CORPORATION
|US1156372096
|0,231 USD
|0,2002 EUR
|BROWN-FORMAN CORPORATION CL A
|US1156371007
|0,231 USD
|0,2002 EUR
|CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT LT ...
|HK2380027329
|0,1911 HKD
|0,0211 EUR
|CNO FINANCIAL GROUP INC
|US12621E1038
|0,18 USD
|0,156 EUR
|EDENRED SE
|FR0010908533
|-
|1,33 EUR
|ELEVANCE HEALTH INC
|US0367521038
|1,72 USD
|1,4906 EUR
|FLANIGANS ENTERPRISES INC
|US3385171059
|0,6 USD
|0,52 EUR
|GENPACT LIMITED
|BMG3922B1072
|0,1875 USD
|0,1625 EUR
|GOODMAN PROPERTY TRUST
|NZCPTE0001S9
|0,017 NZD
|0,0085 EUR
|HAMMOND POWER SOLUTIONS INC
|CA4085491039
|0,275 CAD
|0,1708 EUR
|HYDRO ONE LIMITED
|CA4488112083
|0,3531 CAD
|0,2194 EUR
|KOHLS CORPORATION
|US5002551043
|0,125 USD
|0,1083 EUR
|KRONES AG
|DE0006335003
|-
|2,8 EUR
|MANGATA HOLDING SA
|PLZTKMA00017
|4,5 PLN
|1,0605 EUR
|MOTODYNAMICS SA
|GRS488003005
|-
|0,14 EUR
|NEURONES SA
|FR0004050250
|-
|1,4 EUR
|NEW JERSEY RESOURCES CORPORATION
|US6460251068
|0,475 USD
|0,4116 EUR
|NORDIC AMERICAN TANKERS LTD
|BMG657731060
|0,22 USD
|0,1906 EUR
|OCCIDENTAL PETROLEUM CORPORATION
|US6745991058
|0,26 USD
|0,2253 EUR
|OMNICOM GROUP INC
|US6819191064
|0,8 USD
|0,6933 EUR
|ORANGE SA ADR
|US6840601065
|0,528 USD
|0,4576 EUR
|PPL CORPORATION
|US69351T1060
|0,285 USD
|0,247 EUR
|SOUTHERN SUN LIMITED
|ZAE000272522
|0,3 ZAR
|0,0157 EUR
|TFS FINANCIAL CORPORATION
|US87240R1077
|0,2825 USD
|0,2448 EUR
|UNITED BANCORP INC
|US9099111091
|0,195 USD
|0,169 EUR
|VF CORPORATION
|US9182041080
|0,09 USD
|0,078 EUR
|VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC
|US92645B1035
|0,5 USD
|0,4333 EUR
|WCM GLOBAL GROWTH LIMITED
|AU0000017071
|0,0221 AUD
|0,0134 EUR
|XP INC
|KYG982391099
|0,2 USD
|0,1733 EUR
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