FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.: Flanigan's Reports Earnings

FORT LAUDERDALE, Fla., May 13, 2026 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, announced results for the 13 weeks and the 26 weeks ended March 28, 2026. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and 26 weeks ended March 29, 2025.
(in thousands, except per share amounts)
13 Weeks Ended
13 Weeks Ended
March 28, 2026
March 29, 2025
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
42,999
$
40,780
PACKAGE STORE SALES
12,955
12,051
FRANCHISE RELATED REVENUES
473
459
OTHER REVENUES
88
69
TOTAL REVENUES
$
56,515
$
53,359
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
2,875
$
2,690
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
1.55
$
1.45
26 Weeks Ended
26 Weeks Ended
March 28, 2026
March 29, 2025
RESTAURANT FOOD AND BAR SALES
$
81,786
$
77,868
PACKAGE STORE SALES
26,240
24,486
FRANCHISE RELATED REVENUES
911
890
OTHER REVENUES
146
110
TOTAL REVENUES
$
109,083
$
103,354
NET INCOME ATTRIBUTABLE TO
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.
$
3,680
$
2,745
NET INCOME PER COMMON SHARE
BASIC AND DILUTED
$
1.98
$
1.48
