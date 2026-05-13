Donnerstag, 14.05.2026
WKN: 347324 | ISIN: US3385171059 | Ticker-Symbol: 0DY
14.05.26 | 08:07
25,200 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Freizeitprodukte
Aktienmarkt
Sonstige
13.05.2026 19:26 Uhr
FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.: Flanigan's Reports Earnings

FORT LAUDERDALE, Fla., May 13, 2026 /PRNewswire/ -- FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC., (NYSE AMERICAN: BDL) owners and operators of the "Flanigan's Seafood Bar and Grill" restaurants and "Big Daddy's" retail liquor stores, announced results for the 13 weeks and the 26 weeks ended March 28, 2026. The table below sets forth the results on a comparative basis with the 13 weeks and 26 weeks ended March 29, 2025.







(in thousands, except per share amounts)
















13 Weeks Ended


13 Weeks Ended






March 28, 2026


March 29, 2025











RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

42,999


$

40,780

PACKAGE STORE SALES



12,955



12,051

FRANCHISE RELATED REVENUES



473



459

OTHER REVENUES




88



69

TOTAL REVENUES



$

56,515


$

53,359











NET INCOME ATTRIBUTABLE TO







FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.


$

2,875


$

2,690











NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED


$

1.55


$

1.45
















26 Weeks Ended


26 Weeks Ended






March 28, 2026


March 29, 2025











RESTAURANT FOOD AND BAR SALES

$

81,786


$

77,868

PACKAGE STORE SALES



26,240



24,486

FRANCHISE RELATED REVENUES



911



890

OTHER REVENUES




146



110

TOTAL REVENUES



$

109,083


$

103,354











NET INCOME ATTRIBUTABLE TO







FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.


$

3,680


$

2,745











NET INCOME PER COMMON SHARE







BASIC AND DILUTED


$

1.98


$

1.48

SOURCE FLANIGAN'S ENTERPRISES, INC.

© 2026 PR Newswire
