|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACINQUE SPA
|IT0001382024
|-
|0,085 EUR
|ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ADR
|US00215W1009
|0,417 USD
|0,3647 EUR
|CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING ...
|CNE1000027C9
|0,1143 HKD
|0,0127 EUR
|COUSINS PROPERTIES INC
|US2227955026
|0,32 USD
|0,2798 EUR
|EDIL SAN FELICE SPA
|IT0005561441
|-
|0,07 EUR
|EINHELL GERMANY AG
|DE000A40ESU3
|-
|1,9 EUR
|ERMENEGILDO ZEGNA NV
|NL0015000PB5
|0,1368 USD
|0,1196 EUR
|HYPERA SA ADR
|US44914U1060
|0,0505 USD
|0,0441 EUR
|IT LINK SA
|FR0000072597
|-
|0,5 EUR
|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA
|ES0176252718
|-
|0,1736 EUR
|MERSEN SA ADR
|US59044P1084
|0,2088 USD
|0,1826 EUR
|MICRON TECHNOLOGY INC
|US5951121038
|0,15 USD
|0,1311 EUR
|MOLTIPLY GROUP SPA
|IT0004195308
|-
|0,15 EUR
|MUTARES SE & CO KGAA
|DE000A2NB650
|-
|2 EUR
|ORION SA
|LU1092234845
|0,0207 USD
|0,0181 EUR
|REPSOL SA
|ES0173516115
|-
|0,551 EUR
|SARATOGA INVESTMENT CORP
|US80349A2087
|0,25 USD
|0,2186 EUR
|SHOE STATION GROUP INC
|US8248891090
|0,17 USD
|0,1486 EUR
|ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LTD
|KYG9891U1334
|0,03 HKD
|0,0033 EUR
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