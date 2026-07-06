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WKN: A2NB65 | ISIN: DE000A2NB650 | Ticker-Symbol: MUX
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06.07.26 | 10:06
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ACINQUE SPA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACINQUE SPA2,180-2,68 %
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD ADR38,0000,00 %
CHINA DEVELOPMENT BANK FINANCIAL LEASING CO LTD0,148-8,07 %
COUSINS PROPERTIES INC26,600-2,21 %
EDIL SAN FELICE SPA4,400-2,65 %
EINHELL GERMANY AG69,90+0,87 %
ERMENEGILDO ZEGNA NV11,200-2,69 %
HYPERA SA ADR3,580+0,56 %
IT LINK SA15,250-2,56 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA11,770-1,92 %
MICRON TECHNOLOGY INC878,50-3,57 %
MOLTIPLY GROUP SPA38,200-0,65 %
MUTARES SE & CO KGAA27,250-3,37 %
ORION SA5,550+11,00 %
REPSOL SA21,980-1,57 %
SARATOGA INVESTMENT CORP19,100-1,55 %
SHOE STATION GROUP INC15,0900,00 %
ZHONGYU ENERGY HOLDINGS LTD0,286-0,69 %
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