Der Kapitalmarkt rechnet offenbar mit guten Halbjahreszahlen bei Einhell Germany am 18. August 2026. Jedenfalls baut die Notiz des Anbieters von Heimwerker- und Gartengeräten momentan Stärke auf und nähert sich ganz allmählich der Marke von 80 Euro. Eine Kursregion, die Einhell Germany zum Jahreswechsel schon einmal locker getoppt hatte und auch unter fundamentalen Aspekten normalerweise locker gerechtfertigt ist. Doch zuletzt haben die Investoren ihr Augenmerk darauf gerichtet, dass sich die Wachstumsdynamik - im Einklang mit der allgemein zurückhaltenden Konsumneigung - ein wenig abgeschwächt hatte. I...Den vollständigen Artikel lesen ...
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