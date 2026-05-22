The following instruments on XETRA do have their first trading 22.05.2026Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.05.2026Aktien1 JE00BT8Q3M55 Air Global PLC2 BG1100007159 Atomenergoremont AD3 CA3742711045 Getty Copper Inc.4 AU0000307738 Many Peaks Minerals Ltd.5 US75776W1036 Redwire Corp.6 GB00BX017R92 Chill Brands Group PLC7 US29350E3027 Lunai Bioworks Inc.Anleihen/ETF1 XS3388179676 adidas AG2 XS3389205470 American Tower Corp.3 IT0005710469 BPER Banca S.p.A.4 AU3CB0335248 HSBC Holdings PLC5 AU3CB0335255 HSBC Holdings PLC6 US58933YCJ29 Merck & Co. Inc.7 XS3386672565 Metropolitan Life Global Funding I8 FR0014018LK2 Téléperformance SE9 FR0014018LM8 Téléperformance SE10 US045167GR80 Asian Development Bank (ADB)11 FR0014018HI4 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]12 DE000DP9A737 DZ BANK AG13 AT0000A3US30 Erste Group Bank AG14 AT0000A3URY6 Erste Group Bank AG15 US455780EH58 Indonesien, Republik16 XS3385337996 Indonesien, Republik17 US455780EJ15 Indonesien, Republik18 XS3388350434 Island, Republik19 US676167CT43 Oesterreichische Kontrollbank AG20 XS3388158241 Schweden, Königreich21 NO0013593913 Telio BidCo Germany GmbH22 XS3318828012 Aviva PLC23 US059165EV89 Baltimore Gas & Electric Co.24 XS3389663348 BAWAG P.S.K.25 FR0014018ML8 Caisse Francaise de Financement Local26 XS3385967230 Corporación Andina de Fomento27 US278865BV16 Ecolab Inc.28 US278865BW98 Ecolab Inc.29 US278865BX71 Ecolab Inc.30 XS3353960902 First Investment Bank A.D.31 XS3386569803 Luminor Bank AS32 XS3386565991 mBank S.A.33 US58933YCD58 Merck & Co. Inc.34 XS3372006562 Oncor Electric Delivery Co. LLC35 SK4000029559 Tatra Banka AS36 XS3389229900 BMW International Investment B.V.37 XS3373524050 CEZ AS38 US58933YCH62 Merck & Co. Inc.39 XS3385337723 Indonesien, Republik40 DE000HEL0V11 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale41 DE000HEL0VX0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale42 Deutschland Prozentnotiz 1000IE000OQGOX00 Fundstrat Granny Shots U.S. Large Cap UCITS ETF43 LU2098180271 UBS BBG Japan Gov 1-3 UCITS ETF