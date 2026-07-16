Das Vergleichsportal Verivox hat verschiedene Szenarien für den Stromverbrauch eines Drei-Personen Haushaltes durchgerechnet. Das Ergebnis: Dynamische Stromtarife sind fast immer teurer als die günstigsten Festpreistarife. Verbraucher:innen mit intelligenten Stromzählern können ihren Stromverbrauch in günstige Zeiten verlagern und so von dynamischen Stromtarifen profitieren. Eine aktuelle Analyse des Vergleichsportals Verivox zeigt jedoch: Im ersten Halbjahr 2026 bezogen Haushalte Strom mit wettbewerblichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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