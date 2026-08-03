Die aktuellen Schaukelbörsen mit teils extremen Schwankungen wie im Chipsektor machen derzeit das Leben vieler Börsianer schwer. Wenn Aktien an einem Tag ohne neue Nachrichten prozentual zweistellig gewinnen oder verlieren, liegt es häufig an der Markttechnik. Wer ruhig schlafen will, kann alternativ auf Unternehmen setzen, die nachhaltig hohe Ausschüttungen vornehmen. Dies gilt insbesondere im Sektor der erneuerbaren Energien. Ob Wind, Sonne oder Wasser: Derzeit boomen diese Bereiche und leisten ihren Beitrag zur dynamisch wachsenden Energienachfrage. Wir blicken heute deshalb auf drei solide Zahler, die hohe Dividendenrenditen mit nachhaltigem Wirtschaften kombinieren: Iberdrola, RE Royalties und Enel.
Enthaltene Werte: US29265W2070,CA75527Q1081,ES0144580Y14Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de