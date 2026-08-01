E.ON, RWE, Iberdrola und die EVN: Warum Europas Energieversorger Milliarden in ihre Infrastruktur investieren

Anzeige / Werbung

Kaum eine Branche investiert derzeit so stark in ihre Zukunft wie die europäische Energiewirtschaft. Während der Ausbau erneuerbarer Energien weiter voranschreitet, rückt ein anderer Bereich zunehmend in den Mittelpunkt: die Infrastruktur. Stromnetze, Batteriespeicher, digitale Steuerungssysteme und weitere Versorgungsnetze bilden die Grundlage dafür, dass der Umbau des Energiesystems überhaupt funktionieren kann.

Diese Entwicklung spiegelt sich in den Investitionsprogrammen der großen europäischen Versorger wider. E.ON (ISIN: DE000ENAG999) erhöht seine Investitionen in die Modernisierung und den Ausbau der Stromnetze bis 2030 auf rund 48 Milliarden Euro. Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14) plant im Rahmen seines Strategieprogramms Investitionen von 58 Milliarden Euro bis 2028, davon rund 37 Milliarden Euro beziehungsweise rund 65 Prozent für den Ausbau der Stromnetze. RWE (ISIN: DE0007037129) verbindet den Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend mit Speichern und flexiblen Infrastrukturlösungen. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) verfolgt mit ihrer Strategie 2030 einen langfristigen Infrastrukturansatz und investiert gezielt in Netze, erneuerbare Energien, Speicher sowie weitere Versorgungsbereiche.

Europas Energiewende wird zur Infrastrukturaufgabe

Der Ausbau erneuerbarer Energien verändert das gesamte Stromsystem. Wind- und Solaranlagen erzeugen Strom dezentral und wetterabhängig, gleichzeitig steigt der Strombedarf durch Elektromobilität, Wärmepumpen, Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie.

Damit Strom jederzeit zuverlässig verfügbar bleibt, müssen Netze ausgebaut, Speicher integriert und digitale Steuerungssysteme weiterentwickelt werden. Die Europäische Kommission schätzt, dass bis 2030 Investitionen von rund 584 Milliarden Euro in Europas Stromnetze erforderlich sind. Damit wird deutlich: Die Energiewende ist längst nicht mehr nur eine Erzeugungsaufgabe - sie ist vor allem eine Infrastrukturaufgabe.

Europas Energieversorger investieren entlang der gesamten Wertschöpfungskette

Die Strategien der großen europäischen Energieunternehmen ähneln sich dabei zunehmend. E.ON entwickelt sich immer stärker zum Infrastrukturunternehmen und konzentriert seine Investitionen auf Stromnetze, Digitalisierung und Versorgungssicherheit. Iberdrola richtet seinen Strategieplan 2025-2028 ebenfalls konsequent auf regulierte Netzinfrastruktur aus und will rund 65 Prozent beziehungsweise 37 Milliarden Euro seiner geplanten Investitionen in diesen Bereich lenken. RWE wiederum kombiniert den Ausbau erneuerbarer Energien zunehmend mit Batteriespeichern und Flexibilitätslösungen, um Stromerzeugung und Verbrauch besser aufeinander abzustimmen.

Die Energieversorgung entwickelt sich damit europaweit zu einem integrierten System aus Erzeugung, Netzen, Speichern und digitaler Steuerung.

Die EVN setzt auf den Ausbau kritischer Infrastruktur

Auch die EVN verfolgt diesen integrierten Ansatz konsequent weiter. Im Mittelpunkt steht dabei nicht ein einzelner Geschäftsbereich, sondern der Ausbau einer leistungsfähigen Infrastruktur für Niederösterreich.

Die Strategie 2030 bündelt Investitionen in Stromnetze, erneuerbare Energien, Batteriespeicher, Trinkwasserversorgung, Elektromobilität sowie weitere Infrastrukturprojekte. Die EVN plant, dafür im Durchschnitt rund eine Milliarde Euro pro Jahr zu investieren. Der regionale Fokus bleibt dabei klar: Rund 80 Prozent der geplanten Investitionen sollen in Niederösterreich erfolgen.

Dieser Ansatz zeigt sich bereits heute in zahlreichen Projekten - vom Ausbau der Windkraft über Batteriespeicher und Ladeinfrastruktur bis hin zur Modernisierung und überregionalen Erweiterung der Trinkwasserversorgung und digitalen Lösungen für ein flexibles Stromsystem. Statt einzelne Bereiche isoliert zu entwickeln, verfolgt die EVN einen Infrastrukturansatz, bei dem sich die verschiedenen Geschäftsfelder gegenseitig ergänzen.

Langfristige Infrastruktur gewinnt an Bedeutung

Die Entwicklung verändert auch den Blick der Kapitalmärkte. Regulierte Netze, Wasserinfrastruktur oder Speicherprojekte zeichnen sich häufig durch langfristige Investitionszyklen und vergleichsweise stabile Ertragsstrukturen aus. Gleichzeitig wächst mit der Elektrifizierung von Wirtschaft und Gesellschaft der Bedarf an moderner Infrastruktur kontinuierlich.

Für Energieunternehmen bedeutet das: Künftig entscheidet nicht allein die erzeugte Strommenge über den Erfolg, sondern die Fähigkeit, ein leistungsfähiges Gesamtsystem bereitzustellen. Genau deshalb investieren Europas große Versorger derzeit so konsequent in ihre Infrastruktur.

Fazit

Die Energiewende wird zunehmend zu einer Infrastrukturaufgabe. WieE.ON, RWE und Iberdrola verfolgt auch die EVN konsequent den Weg, ihre Investitionen vor allem auf Netze, Speicher und integrierte Energiesysteme auszurichten.

Mit ihrer langfristigen Strategie investiert die EVN AG (ISIN: AT0000741053) in den Ausbau kritischer Infrastruktur und verbindet Stromnetze, erneuerbare Energien, Speicher, Wasser und digitale Lösungen zu einem integrierten Gesamtsystem. Damit folgt sie einem Trend, der die europäische Energiewirtschaft in den kommenden Jahren maßgeblich prägen wird.

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:

EVN

Strategie 2030

Ganzheitsbericht 2024/25

Aktionärsbrief 1. Halbjahr 2025/26

https://www.evn.at/home/investor-relations

Europäische Kommission

Electricity Grids Package / Grid Action Plan

https://energy.ec.europa.eu/topics/infrastructure/electricity-grids_en

E.ON

Geschäftsbericht

Pressemitteilung zum Investitionsprogramm 2025-2030

https://www.eon.com

Iberdrola

Strategic Plan 2025-2028

https://www.iberdrola.com/about-us/iberdrola-strategic-plan

RWE

Annual Report

Growing Green Strategy

https://www.rwe.com

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit EVN existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der EVN AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von EVN können?sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von EVN einsehen:? https://www.evn.at/home/investor-relations

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung EVN vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht?verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an?e-reuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research

The post E.ON, RWE, Iberdrola und die EVN: Warum Europas Energieversorger Milliarden in ihre Infrastruktur investieren appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AT0000741053,DE0007037129,ES0144580Y14,DE000ENAG999