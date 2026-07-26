Die wichtigste Ressource der Energiezukunft heißt Flexibilität: Warum Speichertechnologien und intelligenter Stromverbrauch an Bedeutung gewinnen

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Windkraft und Photovoltaik liefern heute so viel Strom wie nie zuvor. Doch mit dem Ausbau erneuerbarer Energien verändert sich auch das Stromsystem grundlegend. Während konventionelle Kraftwerke ihre Erzeugung früher am Verbrauch ausrichten konnten, muss sich heute zunehmend der Verbrauch an die verfügbare erneuerbare Stromerzeugung anpassen.

Deshalb gewinnt ein Begriff immer stärker an Bedeutung: Flexibilität. Große europäische Energieunternehmen wie E.ON (ISIN: DE000ENAG999), RWE (ISIN: DE0007037129) oder Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14) investieren längst nicht mehr nur in Windparks und Stromnetze, sondern auch in digitale Steuerungssysteme, intelligente Vermarktungsplattformen und Flexibilitätslösungen. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) verfolgt diesen Ansatz und entwickelt ihr Energiesystem konsequent weiter.

Die Energiezukunft verändert das Stromsystem

Früher folgte die Stromerzeugung dem Verbrauch. Kraftwerke wurden je nach Nachfrage hoch- oder heruntergefahren. Mit dem wachsenden Anteil erneuerbarer Energien verändert sich dieses Prinzip. Wind- und Solaranlagen produzieren wetterabhängig - dies führt bei guten Erzeugungsbedingungen auch zu vorübergehenden Überschüssen. Gleichzeitig steigt der Stromverbrauch durch Elektromobilität, Wärmepumpen, Batteriespeicher und neue Industrieanwendungen. Dadurch wächst der Bedarf an einem Stromsystem, das Erzeugung und Verbrauch in Echtzeit miteinander in Einklang bringt.

Die Europäische Kommission sieht deshalb Flexibilität als einen der entscheidenden Bausteine für ein stabiles und klimaneutrales Energiesystem.

Europas Energieversorger investieren zunehmend in intelligente Steuerung

Diese Entwicklung verändert auch die Strategien der großen europäischen Energieunternehmen.

E.ON investiert in die Digitalisierung seiner Stromnetze und intelligente Netzsteuerung. RWE kombiniert erneuerbare Erzeugung zunehmend mit Batteriespeichern und flexiblen Vermarktungslösungen. Iberdrola entwickelt digitale Plattformen, mit denen Erzeugung, Speicher und Verbrauch besser aufeinander abgestimmt werden können.

Nicht allein neue Erzeugungskapazitäten entscheiden künftig über den Erfolg der Energiewende, sondern die Fähigkeit, Strom möglichst effizient zu steuern und verfügbar zu machen.

Die EVN entwickelt Flexibilität zu einem eigenen Geschäftsfeld

Auch die EVN baut ihre Kompetenzen im Bereich Flexibilitätsmanagement kontinuierlich aus.

Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um die technische Stabilisierung des Stromnetzes. Flexibilität eröffnet gleichzeitig neue Möglichkeiten, die eigene Stromerzeugung wirtschaftlich zu optimieren und erneuerbare Energie bedarfsgerechter zu vermarkten. Eine wichtige Rolle spielt dabei die innerhalb des EVN-Konzerns entwickelte Softwarelösung für das Flexibilitätsmanagement. Sie unterstützt dabei, Erzeugung, Speicher und Stromverbrauch intelligent aufeinander abzustimmen und vorhandene Flexibilität möglichst effizient einzusetzen.

Damit entwickelt sich Flexibilitätsmanagement zunehmend von einer rein technischen Aufgabe zu einem eigenständigen Geschäftsfeld innerhalb moderner Energieunternehmen.

Digitalisierung wird zum Wettbewerbsvorteil

Je komplexer das Energiesystem wird, desto wichtiger werden digitale Lösungen. Künstliche Intelligenz, automatisierte Prognosen und intelligente Steuerungssoftware ermöglichen es, Millionen einzelner Erzeugungs- und Verbrauchseinheiten miteinander zu koordinieren. Für Energieunternehmen entstehen dadurch neue Geschäftsmodelle. Neben der klassischen Stromlieferung gewinnen digitale Energiedienstleistungen, Vermarktungsplattformen und Flexibilitätsmärkte zunehmend an Bedeutung.

Die EVN verfolgt diesen Wandel konsequent und verbindet Energieinfrastruktur zunehmend mit digitalen Steuerungs- und Vermarktungslösungen.

Ein neuer Infrastrukturmarkt entsteht

Flexibilität entwickelt sich damit zu einer eigenen Infrastrukturkomponente der Energiewende. Neben Stromnetzen, Batteriespeichern und erneuerbaren Energien entstehen neue Märkte für intelligente Steuerung, Lastmanagement und digitale Optimierung. Für langfristig orientierte Infrastrukturunternehmen eröffnet sich dadurch ein zusätzliches Wachstumsfeld, das mit zunehmendem Ausbau erneuerbarer Energien weiter an Bedeutung gewinnen wird.

Fazit

Die Energiezukunft entscheidet sich künftig nicht allein beim Ausbau von Windkraft oder Photovoltaik. Ebenso wichtig wird die Fähigkeit, Strom intelligent zu steuern, flexibel bereitzustellen und wirtschaftlich zu vermarkten. Ähnlich wie E.ON, RWE und Iberdrola ihre Investitionen in digitale Energielösungen kontinuierlich ausbauen, entwickelt auch die EVN ihr Flexibilitätsmanagement konsequent weiter. Die Verbindung aus intelligenter Software, wirtschaftlicher Optimierung und moderner Energieinfrastruktur zeigt, dass Digitalisierung zu einem zentralen Baustein der europäischen Energiezukunft wird.

Die EVN AG (ISIN: AT0000741053) positioniert sich dabei als breit aufgestellter Energie- und Infrastrukturdienstleister, der erneuerbare Energien, Stromnetze, Speicher und digitale Steuerungssysteme zu einem integrierten Energiesystem verbindet.

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:

EVN

Aktionärsbrief 1. Halbjahr 2025/26

https://www.evn.at/getmedia/83f439f5-48ed-4e25-8f2c-a24d446e3493/AB_HY1_2025_26_DE.pdf

EVN Ganzheitsbericht 2024/25

EVN Strategie 2030

https://www.evn.at/home/investor-relations

Europäische Kommission

Electricity Market Design Reform

https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/electricity-market-design_en

REPowerEU

https://energy.ec.europa.eu/topics/markets-and-consumers/repowereu_en

E.ON

Digitalisierung und intelligente Stromnetze

https://www.eon.com

RWE

Batteriespeicher und Flexibilitätslösungen

https://www.rwe.com

Iberdrola

Smart Grids & Digitalisation

https://www.iberdrola.com

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Enthaltene Werte: AT0000741053,DE0007037129,ES0144580Y14,DE000ENAG999