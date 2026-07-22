Hitzewellen sind nur ein Grund: Trinkwasser wird zur kritischen Infrastruktur - was Veolia, Suez und die EVN antreibt

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Wenn von kritischer Infrastruktur die Rede ist, denken viele zunächst an Stromnetze, Rechenzentren oder Verkehrswege. Doch ein Bereich gehört ebenfalls unverzichtbar zur Daseinsvorsorge: die Trinkwasserversorgung. Klimawandel, längere Trockenperioden und wachsende Ballungsräume erhöhen den Druck auf bestehende Versorgungssysteme. Gleichzeitig wächst der Investitionsbedarf in Leitungsnetze, Wasseraufbereitung und intelligente Steuerungssysteme.

Diese Entwicklung verändert auch die Strategien vieler Infrastrukturunternehmen. Während Veolia (ISIN: FR0000124141) und Suez (ISIN: FR0010613XXX) weltweit Milliarden in Wasserinfrastruktur investieren, bauen zahlreiche Energieversorger ihre Aktivitäten im Bereich kritischer Infrastruktur kontinuierlich aus. Auch die EVN AG (ISIN: AT0000741053) verfolgt diesen Ansatz und entwickelt ihre Trinkwasserversorgung in ihrem Heimatmarkt Niederösterreich langfristig weiter.

Wasser entwickelt sich zum Infrastrukturthema Europas

Europa verfügt grundsätzlich über ausreichende Wasserressourcen. Die Herausforderung besteht jedoch zunehmend darin, Wasser auch unter veränderten klimatischen Bedingungen zuverlässig bereitzustellen. Nach Angaben der Europäischen Umweltagentur sind bereits heute rund 20 Prozent der europäischen Landfläche und etwa 30 Prozent der Bevölkerung zumindest zeitweise von Wasserstress betroffen.

Parallel dazu wächst der Investitionsbedarf. Alternde Leitungsnetze, steigende Anforderungen an die Wasserqualität sowie häufigere Wetterextreme machen den Ausbau moderner Wasserinfrastruktur notwendig. Die Deka Investment verweist in einem Whitepaper darauf, dass sich die weltweiten Investitionen in die Wasserwirtschaft bis 2030 deutlich erhöhen müssen, um Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Entwicklung langfristig zu gewährleisten.

Für viele Infrastrukturunternehmen entwickelt sich Wasser damit zunehmend zu einem strategischen Zukunftsthema.

Veolia und Suez investieren weltweit in Wasserinfrastruktur

Die beiden französischen Konzerne Veolia und Suez zählen seit Jahren zu den weltweit führenden Unternehmen im Bereich Wasserwirtschaft. Ihr Geschäft reicht von der Trinkwasseraufbereitung über den Bau und Betrieb von Leitungsnetzen bis hin zu digitalen Lösungen für die Steuerung komplexer Wassersysteme.

Mit der zunehmenden Urbanisierung und den Folgen des Klimawandels investieren beide Unternehmen kontinuierlich in moderne Wasserinfrastruktur. Ziel ist es, Versorgungssysteme effizienter, widerstandsfähiger und ressourcenschonender zu gestalten. Die Entwicklung zeigt, dass Wasser längst nicht mehr ausschließlich als kommunale Aufgabe betrachtet wird, sondern als wesentlicher Bestandteil moderner Infrastruktur.

Die EVN stärkt die Trinkwasserversorgung in Niederösterreich

Die EVN ist der größte Trinkwasserversorger Niederösterreichs. Dabei steht neben der Erschließung neuer Wasserressourcen auch die sichere Verteilung innerhalb des bestehenden Versorgungssystems im Mittelpunkt.

Ein aktuelles Beispiel ist die neue Transportleitung zwischen dem Weinviertel und dem Industrieviertel. Die rund 24 Kilometer lange Leitung wird erstmals eine Verbindung zwischen den Wassertransportleitungen nördlich und südlich der Donau im Osten Wiens schaffen. Ergänzt wird das Projekt durch eine neue Drucksteigerungsanlage, die künftig einen flexiblen Wassertransport in beide Richtungen ermöglicht.

Für das Projekt investiert die EVN rund 15 Millionen Euro. Die Inbetriebnahme ist für das Geschäftsjahr 2029/30 vorgesehen.

Mit dieser Investition stärkt die EVN die Versorgungssicherheit in Niederösterreich und erhöht gleichzeitig die Widerstandsfähigkeit des Wassernetzes gegenüber regionalen Engpässen und außergewöhnlichen Wetterereignissen.

Wasser wird auch für Investoren interessanter

Mit dem steigenden Investitionsbedarf wächst auch das Interesse der Kapitalmärkte. Wasserbezogene Fonds und Themenindizes haben in den vergangenen Jahren deutlich an Bedeutung gewonnen. Nach Angaben der Deka Investment stiegen die weltweit verwalteten Vermögen spezialisierter Wasserfonds zwischen 2018 und 2023 von rund 2,1 Milliarden Euro auf etwa 25 Milliarden Euro.

Der Hintergrund ist nachvollziehbar: Wasser zählt zu den grundlegenden Infrastrukturen jeder Volkswirtschaft. Unternehmen, die in der Wasserversorgung, Wasseraufbereitung oder Wasserinfrastruktur tätig sind, profitieren häufig von langfristigen Investitionszyklen und einem dauerhaft bestehenden Bedarf.

Auch für Energie- und Infrastrukturdienstleister gewinnt dieses Geschäftsfeld deshalb zunehmend an Bedeutung.

Fazit

Wasser entwickelt sich zunehmend zu einer kritischen Infrastruktur, deren Bedeutung weit über die klassische Trinkwasserversorgung hinausgeht. Klimawandel, Urbanisierung und steigende Anforderungen an die Versorgungssicherheit erhöhen europaweit den Investitionsbedarf in moderne Wasserinfrastruktur.

Während Unternehmen wie Veolia und Suez weltweit in den Ausbau von Wasseraufbereitung und Leitungsnetzen investieren, stärkt auch die EVN ihre Trinkwasserversorgung kontinuierlich weiter. Mit Projekten wie der neuen Transportleitung zwischen Weinviertel und Industrieviertel verfolgt die EVN AG (ISIN: AT0000741053) einen langfristigen Infrastrukturansatz, der dazu beiträgt, die Versorgungssicherheit in Niederösterreich nachhaltig zu sichern.

Lassen Sie sich in den Verteiler für EVN oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler EVN" und/oder "Nebenwerte".

Quellen:

EVN

Ganzheitsbericht 2024/25

Aktionärsbrief 1. Halbjahr 2025/26

Projekt Transportleitung Weinviertel-Industrieviertel

https://www.evn.at

https://www.evn.at/home/investor-relations

Europäische Umweltagentur (EEA)

Water resources across Europe - confronting water stress

https://www.eea.europa.eu

Deka Investment

Whitepaper "Wasser: Eine knappe Ressource"

Interview Dr. Alex Kusen im Deka-Fondsmagazin

https://www.deka.de/privatkunden-legacy/aktuelles/fondsmagazin/artikel/2025-1/04-1/wasser-kusen-interview-deka

SG Zertifikate / Solactive

World Water Index

https://www.sg-zertifikate.de/wasser

Veolia

Investor Relations

Wasserstrategie

https://www.veolia.com

Suez

Unternehmensstrategie Wasser und Kreislaufwirtschaft

https://www.suez.com

Verwendete EVN-Quellen und Kennzahlen (nur intern zur Abstimmung)

Die EVN als führender Trinkwasserversorger Niederösterreichs ? EVN Ganzheitsbericht 2024/25

Transportleitung Weinviertel-Industrieviertel (24 km) ? EVN Projektinformation / Ganzheitsbericht 2024/25

Investitionsvolumen rund 15 Mio. € ? EVN Projektinformation

Geplante Inbetriebnahme 2029/30 ? EVN Projektinformation / Aktionärsbrief HY1 2025/26

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Interessenkonflikte: Mit EVN existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der EVN AG. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von EVN können?sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von EVN einsehen:? https://www.evn.at/home/investor-relations

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Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung EVN vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

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Enthaltene Werte: AT0000741053,FR0000124141,FR0010613XXX