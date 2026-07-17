Europas Windkraft boomt: Wie die EVN ihre Ausbauziele bis 2030 erreichen will

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Kaum ein Bereich der Energiewirtschaft entwickelt sich derzeit so dynamisch wie die Windkraft. Nach Angaben von WindEurope wurden 2025 europaweit erneut Windkraftanlagen mit einer Leistung von rund 16 Gigawatt neu installiert. Gleichzeitig verfolgt die Europäische Union mit ihrer Energie- und Klimapolitik das Ziel, den Anteil erneuerbarer Energien kontinuierlich auszubauen und die Abhängigkeit von fossilen Energieimporten weiter zu reduzieren.

Europas große Energieunternehmen reagieren mit milliardenschweren Investitionsprogrammen. RWE (ISIN: DE0007037129) erweitert sein Onshore- und Offshore-Portfolio kontinuierlich, Ørsted (ISIN: DK0060094928) zählt zu den weltweit führenden Entwicklern von Offshore-Windparks und Iberdrola (ISIN: ES0144580Y14) treibt den Ausbau erneuerbarer Erzeugung in Europa und Nordamerika konsequent voran. Auch die Verbund AG (ISIN: AT0000746409) investiert verstärkt in Wind- und Photovoltaikprojekte.

Die EVN AG (ISIN: AT0000741053) baut ihre Windkraftkapazitäten ebenfalls weiter aus und setzt so konsequent ihre langfristige Dekarbonisierungsstrategie in der Energieerzeugung um.

Windkraft entwickelt sich zum Rückgrat der Stromversorgung

Windenergie zählt heute zu den tragenden Säulen der europäischen Energiewende. Während Photovoltaikanlagen insbesondere im Sommer hohe Strommengen liefern, trägt Windkraft auch in den Wintermonaten wesentlich zur Stromversorgung bei und ergänzt andere erneuerbare Energiequellen.

Mit jedem neu errichteten Windpark wächst jedoch auch die Bedeutung einer leistungsfähigen Netzinfrastruktur. Denn erneuerbarer Strom muss zuverlässig in das Netz integriert und wirtschaftlich genutzt werden können. Deshalb betrachten Energieunternehmen den Ausbau neuer Erzeugungskapazitäten heute zunehmend als Teil eines größeren Gesamtsystems.

Die EVN erweitert ihre Windkraftkapazitäten kontinuierlich

Auch die EVN verfolgt den Ausbau der Windenergie konsequent weiter. Nach dem aktuellen Halbjahresbericht verfügt das Unternehmen über eine installierte Windkraftleistung von 561 MW. Bis zum Jahr 2030 soll diese auf 770 MW steigen. Damit zählt die Windkraft zu den wichtigsten Wachstumstreibern innerhalb des erneuerbaren Erzeugungsportfolios der EVN.

Der Ausbau erfolgt nicht nur auf dem Papier. Im ersten Halbjahr 2025/26 nahm die EVN den Windpark Gnadendorf mit einer Leistung von 28,8 MW in Betrieb. Darüber hinaus wurde der Windpark Ebenfurth im Zuge eines Repowerings modernisiert und verfügt nun über 12,6 MW Leistung. Parallel arbeitet das Unternehmen an weiteren Windkraftprojekten in Niederösterreich.

Repowering gewinnt europaweit an Bedeutung. Ältere Windkraftanlagen werden durch moderne, leistungsstärkere Anlagen ersetzt und ermöglichen eine höhere Stromproduktion an bestehenden Standorten. Dadurch lassen sich bestehende Flächen effizienter nutzen und zusätzliche Erzeugungskapazitäten schaffen.

Windkraft wird zunehmend Teil einer integrierten Energieversorgung

Der Ausbau der Windenergie verändert zugleich die Anforderungen an die Energieversorgung. Mit steigenden Erzeugungsmengen gewinnen Netze, Speicher und digitale Steuerungssysteme an Bedeutung, damit erneuerbarer Strom möglichst effizient genutzt werden kann.

Viele europäische Energieunternehmen verfolgen deshalb integrierte Strategien, bei denen Windkraft gemeinsam mit weiteren Infrastrukturmaßnahmen entwickelt wird. Auch die EVN betrachtet den Ausbau erneuerbarer Energien als Bestandteil eines langfristigen Gesamtkonzepts, das Erzeugung, Netze und weitere Infrastruktur miteinander verbindet.

Erneuerbare Energien bleiben ein langfristiger Wachstumstreiber

Die Investitionen in Windenergie werden nicht allein durch klimapolitische Ziele getragen. Auch aus wirtschaftlicher Sicht gewinnt die Technologie weiter an Bedeutung. Der steigende Strombedarf durch Elektromobilität, Wärmepumpen, Digitalisierung und Rechenzentren erhöht langfristig den Bedarf an zusätzlicher erneuerbarer Stromerzeugung.

Für Energieunternehmen entsteht dadurch ein struktureller Wachstumsmarkt, der sich über viele Jahre erstrecken dürfte. Windkraft ist eine der wichtigsten Technologien, um die europäische Stromversorgung nachhaltiger und unabhängiger zu gestalten.

Fazit

Der Ausbau der Windenergie gehört zu den zentralen Zukunftsthemen der europäischen Energiewirtschaft. Die EVN setzt wie auch andere Unternehmen der Branche voll auf diesen Trend und verfolgt einen langfristigen Ausbaukurs der Windkraft.

Mit einer installierten Windkraftleistung von derzeit 561 MW, neuen Projekten wie Gnadendorf und Ebenfurth sowie dem Ziel, die Kapazität bis 2030 auf 770 MW auszubauen, entwickelt die EVN ihre erneuerbare Stromerzeugung konsequent weiter. Die Windkraft bildet dabei einen wesentlichen Baustein einer langfristigen Energieversorgung, die Versorgungssicherheit, Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung miteinander verbindet.

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Quellen:

EVN

Ganzheitsbericht 2024/25

Aktionärsbrief 1. Halbjahr 2025/26

Strategie 2030

https://www.evn.at

https://www.evn.at/home/investor-relations

WindEurope

Wind Energy in Europe - Statistics & Outlook

https://windeurope.org

Europäische Kommission

REPowerEU

Renewable Energy Directive (RED III)

https://energy.ec.europa.eu

RWE

Erneuerbare-Energien-Strategie

https://www.rwe.com

Ørsted

Offshore-Windstrategie

https://orsted.com

Iberdrola

Renewable Energy Strategy

https://www.iberdrola.com



Verbund AG

Strategie Erneuerbare Energien

https://www.verbund.com

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