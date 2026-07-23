FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Iberdrola nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen. Die Kennziffern des spanischen Versorgers seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb James Brand in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Jahresausblick sei bestätigt worden./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 08:35 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: ES0144580Y14
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