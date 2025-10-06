|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AGF MANAGEMENT LIMITED
|CA0010921058
|0,171 USD
|EUR
|COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS-CEM ...
|US2044098828
|0,0397 USD
|0,0338 EUR
|ENERGY SERVICES OF AMERICA CORPORATION
|US29271Q1031
|0,03 USD
|0,0255 EUR
|ESCALADE INC
|US2960561049
|0,15 USD
|0,1277 EUR
|F-SECURE OYJ
|FI4000519236
|-
|0,02 EUR
|FIRST BANCORP INC
|US31866P1021
|0,37 USD
|0,315 EUR
|GDH GUANGNAN HOLDINGS LTD
|HK1203033175
|0,025 HKD
|0,0027 EUR
|HARVEY NORMAN HOLDINGS LIMITED
|AU000000HVN7
|0,145 AUD
|0,0815 EUR
|HYPERA SA ADR
|US44914U1060
|0,055 USD
|0,0468 EUR
|JPMORGAN CHASE & CO
|US46625H1005
|1,5 USD
|1,2774 EUR
|JPMORGAN CHASE & CO CDR
|CA46653U1066
|0,1945 CAD
|0,1188 EUR
|LIMONEIRA COMPANY
|US5327461043
|0,075 USD
|0,0638 EUR
|MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD
|IL0010823123
|0,296 USD
|0,252 EUR
|RIDLEY CORPORATION LIMITED
|AU000000RIC6
|0,05 AUD
|0,0281 EUR
|SHOE CARNIVAL INC
|US8248891090
|0,15 USD
|0,1277 EUR
|SOCIETE GENERALE SA ADR
|US83364L1098
|0,1439 USD
|0,1225 EUR
|TRIGANO SA
|FR0005691656
|-
|1,85 EUR
|WERNER ENTERPRISES INC
|US9507551086
|0,14 USD
|0,1192 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)