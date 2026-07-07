Datum der Anmeldung:
02.07.2026
Aktenzeichen:
B1-102/26
Unternehmen:
Korn Ferry Corporation, Los Angeles (USA)/Erwerb aller Anteile und Stimmrechte sowie der alleinigen Kontrolle über die Auxey Holdco Limited, Jersey (Vereinigtes Königreich)
Produktmärkte:
Personalvermittlung und -rekrutierung
02.07.2026
Aktenzeichen:
B1-102/26
Unternehmen:
Korn Ferry Corporation, Los Angeles (USA)/Erwerb aller Anteile und Stimmrechte sowie der alleinigen Kontrolle über die Auxey Holdco Limited, Jersey (Vereinigtes Königreich)
Produktmärkte:
Personalvermittlung und -rekrutierung
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