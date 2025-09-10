|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|361 DEGREES INTERNATIONAL LTD
|KYG884931042
|0,204 HKD
|0,0223 EUR
|ADAIRS LIMITED
|AU000000ADH2
|0,04 AUD
|0,0224 EUR
|ALPINA HOLDINGS LIMITED
|SGXE21011833
|0,01 SGD
|0,0066 EUR
|AUBURN NATIONAL BANCORPORATION INC
|US0504731078
|0,27 USD
|0,2305 EUR
|BANGKOK AIRWAYS PCL
|TH4403010010
|0,5 THB
|0,0134 EUR
|BANK OF AYUDHYA PCL NVDR
|TH0023010R10
|0,4 THB
|0,0107 EUR
|CHEERWIN GROUP LTD
|KYG2072S1003
|0,0571 HKD
|0,0062 EUR
|CHINA RESOURCES LAND LTD ADR
|US16942S1050
|0,2792 USD
|0,2384 EUR
|CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD
|HK0836012952
|0,356 HKD
|0,039 EUR
|CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD
|BMG2178K1009
|0,73 HKD
|0,08 EUR
|CNO FINANCIAL GROUP INC
|US12621E1038
|0,17 USD
|0,1451 EUR
|COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD
|CNE100000536
|0,0241 HKD
|0,0026 EUR
|COSCO SHIPPING PORTS LTD
|BMG2442N1048
|0,151 HKD
|0,0165 EUR
|CSL LIMITED ADR
|US12637N2045
|0,81 USD
|0,6916 EUR
|DRDGOLD LIMITED
|ZAE000058723
|0,4 ZAR
|0,0194 EUR
|ELEVANCE HEALTH INC
|US0367521038
|1,71 USD
|1,46 EUR
|HP INC
|US40434L1052
|0,2894 USD
|0,2471 EUR
|HYDRO ONE LIMITED
|CA4488112083
|0,3331 CAD
|0,2054 EUR
|IDP EDUCATION LIMITED
|AU000000IEL5
|0,05 AUD
|0,0281 EUR
|INTERNATIONAL SEAWAYS INC
|MHY410531021
|0,77 USD
|0,6574 EUR
|KASIKORNBANK PCL
|TH0016010017
|2 THB
|0,0536 EUR
|MEDIBANK PRIVATE LIMITED
|AU000000MPL3
|0,102 AUD
|0,0573 EUR
|MODERN DENTAL GROUP LTD
|KYG618201092
|0,107 HKD
|0,0117 EUR
|NEWS CORPORATION B
|US65249B2088
|0,1 USD
|0,0853 EUR
|PATHWARD FINANCIAL INC
|US59100U1088
|0,05 USD
|0,0426 EUR
|PERPETUAL EQUITY INVESTMENT COMPANY LIMI ...
|AU000000PIC0
|0,04 AUD
|0,0224 EUR
|PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
|CNE1000003X6
|0,95 CNY
|0,1136 EUR
|POWER ASSETS HOLDINGS LTD
|HK0006000050
|0,78 HKD
|0,0855 EUR
|SECTRA AB
|SE0022419784
|2,1 SEK
|0,1912 EUR
|SINOTRANS LTD
|CNE1000004F1
|0,1592 HKD
|0,0174 EUR
|SPUR CORPORATION
|ZAE000022653
|1,93 ZAR
|0,094 EUR
|SWIRE PACIFIC LTD CL B
|HK0087000532
|0,26 HKD
|0,0285 EUR
|TELUS CORPORATION
|CA87971M1032
|0,4163 CAD
|0,2568 EUR
|THAI OIL PCL
|TH0796010013
|0,8 THB
|0,0214 EUR
|THORNEY OPPORTUNITIES LTD
|AU000000TOP2
|0,0155 AUD
|0,0087 EUR
|TISCO FINANCIAL GROUP PCL
|TH0999010Z11
|2 THB
|0,0536 EUR
|TISCO FINANCIAL GROUP PCL NVDR
|TH0999010R11
|2 THB
|0,0536 EUR
|TRAVELERS COMPANIES INC
|US89417E1091
|1,1 USD
|0,9392 EUR
|TTW PCL
|TH0961010Y12
|0,3 THB
|0,008 EUR
|UMB FINANCIAL CORPORATION
|US9027881088
|0,4 USD
|0,3415 EUR
|UNITED BANCORP INC
|US9099111091
|0,1875 USD
|0,16 EUR
|VF CORPORATION
|US9182041080
|0,09 USD
|0,0768 EUR
|VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC
|US92645B1035
|0,49 USD
|0,4183 EUR
|WING TAI PROPERTIES LIMITED
|BMG9716V1000
|0,03 HKD
|0,0032 EUR
|WINNEBAGO INDUSTRIES INC
|US9746371007
|0,35 USD
|0,2988 EUR
|ZIJIN MINING GROUP CO LTD
|CNE100000502
|0,241 HKD
|0,0264 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)