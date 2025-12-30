Datum der Anmeldung:
22.12.2025
Aktenzeichen:
B9-130/25
Unternehmen:
Goldlead Supply Chain Development (Europe) B.V. (COSCO-Gruppe), Rotterdam (NL); Erwerb von 80 % an der Konrad Zippel Spediteur GmbH, Hamburg;
Produktmärkte:
intermodale Speditionsdienstleistungen
22.12.2025
Aktenzeichen:
B9-130/25
Unternehmen:
Goldlead Supply Chain Development (Europe) B.V. (COSCO-Gruppe), Rotterdam (NL); Erwerb von 80 % an der Konrad Zippel Spediteur GmbH, Hamburg;
Produktmärkte:
intermodale Speditionsdienstleistungen
© 2025 Bundeskartellamt