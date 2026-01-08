Böblingen (ots) -Künstliche Intelligenz verändert, wie Menschen arbeiten, lernen und kreativ sind. Zum Jahresstart zeigt HP Inc. (NYSE: HPQ) anlässlich der CES 2026, wie intelligente Technologie im Alltag unterstützt und die Grundlage für persönliches Wachstum und wirtschaftlichen Erfolg schafft. Mit einem innovativen PC-Portfolio, integrierter KI-Leistung und ganzheitlichen Anwendungsbereichen entwickelt HP Lösungen, die für den Menschen gemacht sind und Unternehmen wie Einzelpersonen dabei helfen, ihr Potenzial zu entfalten.Weltweit verändern steigende Anforderungen und neue Arbeitsmodelle den beruflichen Alltag spürbar. Unternehmen und Mitarbeiter sehen sich dabei mit zunehmenden Herausforderungen konfrontiert. Für viele Büroangestellte wächst der Druck, flexibel, produktiv und kreativ zugleich zu sein. Der HP Work Relationship (https://reinvent.hp.com/WorkRelationshipIndex) Index zeigt, dass nur rund 20 Prozent derzeit eine gesunde Beziehung zu ihrer Arbeit haben. Die Ergebnisse zeigen zudem, dass sich die Zufriedenheit spürbar verbessert, wenn Technologie gezielt zur Entlastung und Unterstützung eingesetzt wird. Mit den richtigen Tools und Lösungen verdoppelt sich die Wahrscheinlichkeit einer gesunden Arbeitsbeziehung und sie steigt nochmals deutlich, wenn Mitarbeitende erleben, dass ihr Unternehmen in moderne, menschenzentrierte Technologien investiert. HP bleibt daher der Mission treu, wegweisende Lösungen zu entwickeln, die Zufriedenheit fördern und Wachstum beschleunigen. Ziel ist es, KI so einzusetzen, dass sie Menschen stärkt, Arbeitsabläufe vereinfacht und eine Zukunft der Arbeit sicherstellt, die sich auf den Menschen fokussiert und durch Technologie unterstützt wird.Das zeigt sich unter anderem an den Produktneuheiten die HP in Las Vegas präsentiert - sowohl für Anwender in ihrem Alltag als auch für Unternehmen:Technologische Kompetenz für die Zukunft der ArbeitMit der neuen HP EliteBook X G2-Serie (https://www.hp.com/us-en/laptops/business/elitebooks/x-series.html) bringt HP die nächste Generation von Premium-Business-Laptops für Führungskräfte auf den Markt, die die Zukunft der Arbeit im KI-Zeitalter gestalten. Das EliteBook X G2-Portfolio wurde für Anwender entwickelt, die von neuen Technologien eine echte Produktivitätssteigerung erwarten. Es bietet zukunftsfähige KI-Leistung, Sicherheit auf Unternehmensniveau und ein ultramobiles Design, damit intelligentes Arbeiten intuitiv wird. Als Teil des EliteBook X-Portfolios von HP, das für Führungskräfte entwickelt wurde, bietet die G2-Serie Geräte, die auf unterschiedliche Arbeitsstile und Leistungsanforderungen zugeschnitten sind.- Bietet Multitasking-Profis enorm schnelle mobile lokale KI-Leistung oder Führungskräften mit langer Akkulaufzeit und wenig Gewicht- Passt sich individuellen Arbeitsstilen an, indem es die integrierte KI die Leistung in Echtzeit intelligent optimiert und gewährleistet so einen reibungslosen Arbeitsablauf- Schützt geschäftskritische Produktivität durch hardwarebasierte, quantenresistente Sicherheit, damit Führungskräfte überall resilient arbeiten können- Modernes Design und ein kompromissloses Erlebnis mit einer Auswahl an verschiedenen Prozessoren, Farben und Formfaktoren- Desktop neu gedacht: Mit dem HP EliteBoard G1a (https://www.hp.com/us-en/newsroom/press-releases/2026/hp-reimagines-the-desk.html), einem vollwertigen KI-PC im Tastatur-Formfaktor, setzt HP neue Maßstäbe und wurde dafür mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet.Intelligente PCs für den Alltag - das aktualisierte OmniBook PortfolioHP erweitert sein OmniBook-Portfolio um neue Modelle wie das OmniBook Ultra 14 und OmniStudioX, um produktives und intelligentes Arbeiten zu unterstützen. Damit bringt HP KI-Leistung direkt auf das Gerät und ermöglicht so schnelle, personalisierte und sichere Anwendungen. Aufgaben lassen sich effizient organisieren, Inhalte einfacher erstellen und Arbeitsabläufe intuitiv steuern. Neue OmniBooks, OmniStudios und Chromebooks sind für Lieblingsbeschäftigungen konzipiert, nicht nur für die Arbeit.- HP aktualisiert sein gesamtes OmniBook-Portfolio mit Snapdragon X2 und OLED-Displays und bietet enorm lange Akkulaufzeiten in seinem 16-Zoll-OLED-Consumer-AI-PC Notebook und in seinem neuesten HP OmniBook 3 16 mit Snapdragon X- Führend mit dem HP OmniBook Ultra 14 mit Snapdragon X2 Elite, das mit bis zu 85 TOPS NPU, die gleichzeitige Nutzung mehrer KI-Anwendungen ermöglichen kann- Professionelle Bildqualität im HP OmniStudio X 27, einem Neo:LED-AIO-PC mit doppelter 100-prozentiger-Farbabdeckung- Führt mit HPTV+ und Omni+ neue Tools ein, um Ihren digitalen Lebensstil über das gesamte Windows 11-PC-Portfolio für Anwender zu verbessernWeitere neue Produkte und Lösungen im Überblick:- Mit HP for Microsoft 365 Copilot (https://www.hp.com/us-en/newsroom/blogs/2026/unlocking-smarter-print-productivity-microsoft-365-copilot.html) integriert HP erstmals Microsoft Copilot in HP Office Print-Geräte. Dies ermöglicht KI-gestützte Produktivität direkt am Drucker. Dank der Integration sind Dokumentenzusammenfassungen, Übersetzungen und intelligente Organisation möglich, mit denen Unternehmen schneller, intelligenter und sicherer arbeiten können.- Die Workforce Experience Platform (https://www.hp.com/us-en/newsroom/blogs/2026/new-upgrades-hp-workforce-experience-platform.html) (WXP) unterstützt Unternehmen dabei, hybride Arbeit effizient zu managen und die Geschäftskontinuität sicherzustellen.- Ergänzt wird das Portfolio durch intuitive, ergonomische und nachhaltige Peripheriegeräte (https://www.hp.com/us-en/newsroom/blogs/2026/hp-showcases-smart-sustainable-solutions-for-hybrid-work.html) für jeden Arbeitsbereich. Dazu gehören eine pinkfarbene Version der HP Tilt Ergonomic Mouse 720M, ein neues kompaktes USB-C HP 65W GaN Wall Charger, leichte und strapazierfähige HP Protective Series Laptop-Hüllen und vieles mehr.- Nach der Arbeit steht Gaming auf dem Plan. HP definiert neu, wie Gamer spielen, kreativ sind und Leistung bringen - und kombiniert seine Marken OMEN und HyperX unter einer übergeordneten Gaming-Marke: HyperX (https://www.hp.com/us-en/newsroom/press-releases/2026/hyperx-and-omen-the-future-of-play.html). Der HyperX OMEN MAX 16, ein leistungsstarkes Gaming-Notebook mit vollständig interner Kühlung, ist Teil des Line-ups.- Mit dem HP Digital Passport (https://www.hp.com/us-en/newsroom/blogs/2026/hp-digital-passport.html) bietet HP transparente Einblicke in den gesamten Produktlebenszyklus eines PCs. Das Konzept wurde mit dem CES 2026 Innovation Award ausgezeichnet.Weitere Informationen zu HP auf der CES 2026 sowie HP-News zur Messe finden Sie im HP Press Center (https://www.hp.com/us-en/newsroom/press-kits/2026/hpatces.html).Pressekontakt:Ekaterina Aleshina, HPekaterina.aleshina@hp.comHP PresseteamEdelman für HP+49 40 80 90 39 47HPGermany@edelman.comwww.hp.com/go/newsroomOriginal-Content von: HP Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15280/6192530