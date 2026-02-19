The following instruments on XETRA do have their first trading 19.02.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 19.02.2026
Aktien
1 GB00BTQLZH16 Vulcan Two Group PLC
2 US9470021018 Wealthfront Corp.
3 SE0026821076 Arctic Falls AB
4 PLZTKMA00017 Mangata Holding S.A.
5 US29415C1018 Eos Energy Enterprises Inc.
6 CA5910882086 Metal Energy Corp.
7 BMG93A5A1010 Viking Holdings Ltd.
8 CA97536W2076 Winshear Gold Corp.
9 US0030111118 Abrdn Australia Equity Fund Inc.
10 US0094221068 AIRO Group Holdings Inc.
11 SE0026852725 Morrow Bank AB
12 DE000A41YD99 Altech Advanced Materials AG
Anleihen/ETF/ETP
1 XS3300916064 DSM B.V.
2 US277432BB57 Eastman Chemical Co.
3 XS3299702137 Enexis Holding N.V.
4 US443201AH18 Howmet Aerospace Inc.
5 US443201AG35 Howmet Aerospace Inc.
6 XS3302912061 Heineken N.V.
7 FR0014016GD1 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
8 US031162DW73 Amgen Inc.
9 XS3300918359 DSM B.V.
10 DE000DP9A6N7 DZ BANK AG
11 XS3302904555 Heineken N.V.
12 US443201AF51 Howmet Aerospace Inc.
13 CH1522231369 Kreditanstalt für Wiederaufbau
14 US031162DV90 Amgen Inc.
15 US031162DY30 Amgen Inc.
16 XS3299432248 Arion Bank hf.
17 US133131BC55 Camden Property Trust
18 FR0014016GC3 LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
19 XS3303588829 Municipality Finance PLC
20 XS3300299354 UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
21 US031162DX56 Amgen Inc.
22 ES04139000E9 Banco Santander S.A.
23 ES04139000D1 Banco Santander S.A.
24 XS2636410354 Toyota Motor Credit Corp.
25 DE000BC0LMC2 Barclays Bank PLC
26 DE000HEL0TB0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
27 DE000HEL0TA2 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
28 DE000HEL0SX6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
29 DE000HEL0SY4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
30 DE000HEL0SZ1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
31 DE000HEL0SL1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
32 DE000HEL0SK3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
33 IE000DVPTMD5 Amundi MSCI India IMI UCITS ETF
34 IE0000BNORX6 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (acc)
35 IE00064TWYK9 JPM Europe Equity Premium Income Active UCITS ETF - EUR (dist)
36 DE000A4APRP0 Bitwise Celestia Staking ETP
