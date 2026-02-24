DJ PTA-News: Altech Advanced Materials AG: Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine der Nullkupon-Wandelschuldverschreibung 2023/2027

Altech Advanced Materials AG: Optionszeitraum für maximal 500.000 Optionsscheine der Nullkupon-Wandelschuldverschreibung 2023/2027

Heidelberg (pta000/24.02.2026/14:20 UTC+1)

Die Altech Advanced Materials AG ("AAM" ISIN: DE000A41YD99) hat im Jahr 2023 insgesamt 3.531.250 auf den Inhaber lautende Optionsscheine ohne Nennbetrag ausgegeben, die jeweils zum Erwerb einer Aktie der AAM zum Ausgabebetrag / Bezugspreis von 1,00 EUR je Aktie oder, nach Wahl des Vorstands der Emittentin, zu einem Barausgleich berechtigen (" Optionsscheine").

Mit Beschluss vom 6. Februar 2026 stimmte der Aufsichtsrat der Festsetzung eines Fakultativen Optionszeitraums gemäß Ziffer 3.2 der Optionsscheinbedingungen der Optionsscheine 2023/2027 innerhalb des ersten Halbjahres 2026 zu. Während des festgesetzten Fakultativen Optionszeitraum sollen die Inhaber von Optionsscheinen das Optionsrecht für maximal 500.000 Optionsscheine zum Bezug von maximal insgesamt 500.000 auf den Namen lautende Aktien der AAM ausüben können.

Auf Grundlage der Ermächtigung aus Ziffer 3.2 der Optionsscheinbedingungen und der Zustimmung des Aufsichtsrats der AAM, hat der Vorstand nun den Fakultativen Optionszeitraum für den Zeitraum vom 16. März 2026 bis zum 30. März 2026 (jeweils einschließlich) festgesetzt und wird dies bis zum 27. Februar 2026 im Bundesanzeiger und auf der Homepage ( https://www.altechadvancedmaterials.com/investoren/bezugsangebot-prospekt/) der AAM bekanntmachen.

Zur Ausübung des Optionsrechts muss der Optionsscheininhaber während des Optionszeitraums vom 16. März 2026 bis zum 30. März 2026 auf eigene Kosten während der üblichen Geschäftszeiten an einem Bankarbeitstag über seine Depotbank bei einer Optionsstelle eine ordnungsgemäß ausgefüllte und unterzeichnete Erklärung ("Optionsausübungserklärung") unter Verwendung eines gültigen Vordrucks, der auf der Homepage der Emittentin unter (https://www.altechadvancedmaterials.com /investoren/bezugsangebot-prospekt/) erhältlich ist, in Textform einreichen sowie den Optionspreis für die ausgeübten Optionsscheine über die Depotbank an die Optionsstelle zahlen. Erteilte Optionsausübungserklärungen sind unwiderruflich.

Das Verfahren für die Ausgabe der Bezugsaktien richtet sich nach den Optionsscheinbedingungen. Die aus der Optionsausübung hervorgehenden Aktien stammen aus dem Bedingten Kapital 2022 und sind mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2025 ausgestattet. Die Zulassung der Bezugsaktien bzw. des Bedingten Kapitals 2022 in entsprechender Höhe im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (General Standard) ist vorgesehen, so dass die Bezugsaktien voraussichtlich in der gleichen ISIN wie die bestehenden Aktien ausgegeben werden.

Über Altech Advanced Materials AG

Die Altech Advanced Materials AG (ISIN: DE000A41YD99) mit Sitz in Frankfurt am Main ist eine an der Frankfurter Wertpapierbörse im Regulierten Markt notierte Beteiligungsgesellschaft. Ziel des Unternehmens ist es, über die Beteiligung an der Altech Batteries Ltd, Australien, ("ATC") am Markt der Festkörperbatterien für den stationären Batterieeinsatz mit CERENERGY zu partizipieren.

Ein weiterer Schwerpunkt von ATC liegt im Bereich Lithium-Ionen-Batterien. Durch ein innovatives Anodenmaterial auf Basis von hochreinem Aluminiumoxid (HPA) - Silumina Anodes - soll die Leistung dieser Batterie für die Elektromobilität deutlich gesteigert werden.

Weitere Informationen unter: www.altechadvancedmaterials.com

Altech Advanced Materials AG

Vorstand: Hansjörg Plaggemars Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg info@altechadvancedmaterials.com Tel: + 49 6221 649 2482 www.altechadvancedmaterials.com

ISIN(s): DE000A41YD99 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt

