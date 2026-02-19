DJ PTA-NVR: Altech Advanced Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG
Altech Advanced Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG
Heidelberg (pta000/19.02.2026/09:00 UTC+1) - Veröffentlichung
1. Emittent Altech Advanced Materials AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, Deutschland
2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme
Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 19.02.2026
3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 2.640.973 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a
Aussender: Altech Advanced Materials AG Ziegelhäuser Landstraße 3 69120 Heidelberg Deutschland Ansprechpartner: Hansjörg Plaggemars Tel.: +49 6221 64924-82 E-Mail: info@altechadvancedmaterials.com Website: www.altechadvancedmaterials.com ISIN(s): DE000A41YD99 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt
