Donnerstag, 19.02.2026
Die größte Bewertungslücke im globalen Mental-Health-Markt
WKN: A41YD9 | ISIN: DE000A41YD99 | Ticker-Symbol: AMA0
Tradegate
19.02.26 | 09:17
2,800 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Chemie
Aktienmarkt
General Standard
Dow Jones News
19.02.2026 09:33 Uhr
166 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-NVR: Altech Advanced Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

DJ PTA-NVR: Altech Advanced Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

Gesamtstimmrechte gemäß -- 41 WpHG

Altech Advanced Materials AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach -- 41 WpHG

Heidelberg (pta000/19.02.2026/09:00 UTC+1) - Veröffentlichung

1. Emittent Altech Advanced Materials AG, Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120 Heidelberg, Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Sonstige (Kapital-)Maßnahme (-- 41 Abs. 1 WpHG) Stand zum / Datum der Wirksamkeit: 19.02.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte: 2.640.973 davon Anzahl Mehrstimmrechte: n/a

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Altech Advanced Materials AG 
           Ziegelhäuser Landstraße 3 
           69120 Heidelberg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Hansjörg Plaggemars 
Tel.:         +49 6221 64924-82 
E-Mail:        info@altechadvancedmaterials.com 
Website:       www.altechadvancedmaterials.com 
ISIN(s):       DE000A41YD99 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771488000135 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 19, 2026 03:00 ET (08:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
