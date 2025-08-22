Anzeige
Mehr »
Freitag, 22.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Potenzieller Gamechanger: Tiny-Float-Chance bei dieser Rohstoff-Aktie?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 867900 | ISIN: US0311621009 | Ticker-Symbol: AMG
Tradegate
21.08.25 | 21:20
255,65 Euro
+0,29 % +0,75
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
NASDAQ Biotech
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
AMGEN INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMGEN INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
253,45254,4507:33
252,35253,9007:33
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC4,000+0,50 %
ACCO BRANDS CORPORATION3,300-1,20 %
AMGEN INC255,65+0,29 %
ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC8,7000,00 %
ASX LIMITED35,400-1,12 %
BADGER METER INC159,20+0,76 %
BARRETT BUSINESS SERVICES INC39,800-0,50 %
BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD0,520-4,59 %
BRILLIANT EARTH GROUP INC2,250-0,44 %
CLIQ DIGITAL AG2,975+1,02 %
CUMMINS INC339,70+0,03 %
DYNEX CAPITAL INC10,765+0,47 %
EVERGY INC62,08-0,13 %
FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP6,300+0,80 %
GLOBAL SHIP LEASE INC25,740-0,77 %
GMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV1,433+2,93 %
HECLA MINING COMPANY6,638+0,09 %
HERC HOLDINGS INC105,00+1,94 %
IRESS LIMITED4,9200,00 %
JAMES LATHAM PLC--
MICROCHIP TECHNOLOGY INC56,93-0,07 %
NATURAL GAS SERVICES GROUP INC21,6000,00 %
PHINIA INC47,800-1,65 %
REGIONAL CONTAINER LINES PCL0,7250,00 %
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD5,1600,00 %
THAI VEGETABLE OIL PCL0,6300,00 %
UNITED STATES LIME & MINERALS INC97,55-1,01 %
US PHYSICAL THERAPY INC72,000,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.