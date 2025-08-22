|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ABRDN AUSTRALIA EQUITY FUND INC
|US0030111035
|0,12 USD
|0,1033 EUR
|ACCO BRANDS CORPORATION
|US00081T1088
|0,075 USD
|0,0646 EUR
|AMGEN INC
|US0311621009
|2,38 USD
|2,0504 EUR
|AMGEN INC CDR
|CA03116G1090
|0,1795 CAD
|0,1112 EUR
|ANGEL OAK MORTGAGE REIT INC
|US03464Y1082
|0,32 USD
|0,2756 EUR
|ASX LIMITED
|AU000000ASX7
|1,121 AUD
|0,6201 EUR
|BADGER METER INC
|US0565251081
|0,4 USD
|0,3446 EUR
|BARRETT BUSINESS SERVICES INC
|US0684631080
|0,08 USD
|0,0689 EUR
|BOSIDENG INTERNATIONAL HOLDINGS LTD
|KYG126521064
|0,22 HKD
|0,0242 EUR
|BRILLIANT EARTH GROUP INC
|US1095041000
|0,25 USD
|0,2153 EUR
|CLIQ DIGITAL AG
|DE000A35JS40
|-
|0,04 EUR
|CUMMINS INC
|US2310211063
|2 USD
|1,723 EUR
|DYNEX CAPITAL INC
|US26817Q8868
|0,17 USD
|0,1464 EUR
|EVERGY INC
|US30034W1062
|0,6675 USD
|0,575 EUR
|FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP
|US30290Y1010
|0,0678 USD
|0,0584 EUR
|GLOBAL SHIP LEASE INC
|MHY271836006
|0,525 USD
|0,4522 EUR
|GMEXICO TRANSPORTES SAB DE CV
|MX01GM1Z0019
|0,8 MXN
|0,0367 EUR
|HECLA MINING COMPANY
|US4227041062
|0,0037 USD
|0,0032 EUR
|HERC HOLDINGS INC
|US42704L1044
|0,7 USD
|0,603 EUR
|IRESS LIMITED
|AU000000IRE2
|0,11 AUD
|0,0608 EUR
|JAMES LATHAM PLC
|GB00B04NP100
|0,273 GBP
|EUR
|MICROCHIP TECHNOLOGY INC
|US5950171042
|0,455 USD
|0,3919 EUR
|NATURAL GAS SERVICES GROUP INC
|US63886Q1094
|0,1 USD
|EUR
|PHINIA INC
|US71880K1016
|0,27 USD
|0,2326 EUR
|REGIONAL CONTAINER LINES PCL
|TH0133010R17
|0,5 THB
|0,0131 EUR
|SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD
|SG1F60858221
|0,04 SGD
|0,0267 EUR
|THAI VEGETABLE OIL PCL
|TH0209010Z15
|0,8 THB
|0,021 EUR
|UNITED STATES LIME & MINERALS INC
|US9119221029
|0,06 USD
|0,0516 EUR
|US PHYSICAL THERAPY INC
|US90337L1089
|0,45 USD
|0,3876 EUR
|WILMAR INTERNATIONAL LIMITED ADR
|US9714331074
|0,3113 USD
|0,2682 EUR
