Cliq Digital AG,
Düsseldorf
ISIN: DE000A35JS40
bisheriges Segment: Freiverkehr - Quotation Board
künftiges Segment: Freiverkehr - Scale
Änderung ab 24. März 2026
Frankfurt am Main, den 23. Dezember 2025
Frankfurter Wertpapierbörse
Geschäftsführung
