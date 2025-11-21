Anzeige
Mehr »
Freitag, 21.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Europa im Fokus: Die Lage spitzt sich zu - und ein Player profitiert
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 867900 | ISIN: US0311621009 | Ticker-Symbol: AMG
Tradegate
21.11.25 | 07:31
289,65 Euro
-0,63 % -1,85
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
NASDAQ-100
S&P 100
S&P 500
NASDAQ Biotech
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
AMGEN INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMGEN INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
290,05291,4507:52
290,05291,4507:52
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ACCO BRANDS
ACCO BRANDS CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ACCO BRANDS CORPORATION2,800-2,10 %
ALPHAMIN RESOURCES CORP0,666+4,39 %
AMGEN INC289,65-0,63 %
CEMENTOS PACASMAYO SAA ADR6,350+2,42 %
CUMMINS INC402,20-0,35 %
EOLUS AB3,330+0,60 %
EVERGY INC65,90+0,27 %
HCI GROUP INC150,000,00 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC228,40-0,39 %
KARAT PACKAGING INC18,8000,00 %
MOODYS CORPORATION415,00+0,78 %
NEXTERA ENERGY INC72,31-1,13 %
ORICA LIMITED13,1000,00 %
PARK NATIONAL CORPORATION130,000,00 %
PRIMERICA INC228,000,00 %
RELIANCE INC234,20+1,04 %
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY47,120+2,84 %
UNITED STATES LIME & MINERALS INC100,50-0,59 %
WAFD INC27,0000,00 %
WINGSTOP INC198,00-0,50 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.