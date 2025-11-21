|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ACCO BRANDS CORPORATION
|US00081T1088
|0,075 USD
|0,065 EUR
|ALPHAMIN RESOURCES CORP
|MU0456S00006
|0,04 CAD
|0,0246 EUR
|AMGEN INC
|US0311621009
|2,38 USD
|2,0644 EUR
|CEMENTOS PACASMAYO SAA ADR
|US15126Q2084
|0,6018 USD
|0,522 EUR
|CUMMINS INC
|US2310211063
|2 USD
|1,7348 EUR
|EOLUS AB
|SE0007075056
|1,5 SEK
|0,1362 EUR
|EVERGY INC
|US30034W1062
|0,695 USD
|0,6028 EUR
|HCI GROUP INC
|US40416E1038
|0,4 USD
|0,3469 EUR
|HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC
|US43300A2033
|0,15 USD
|0,1301 EUR
|KARAT PACKAGING INC
|US48563L1017
|0,45 USD
|0,3903 EUR
|MOODYS CORPORATION
|US6153691059
|0,94 USD
|0,8153 EUR
|NEXTERA ENERGY INC
|US65339F1012
|0,5665 USD
|0,4913 EUR
|ORICA LIMITED
|AU000000ORI1
|0,32 AUD
|0,1789 EUR
|PARK NATIONAL CORPORATION
|US7006581075
|2,32 USD
|2,0123 EUR
|PERNOD RICARD SA ADR
|US7142643060
|0,5552 USD
|0,4816 EUR
|PRIMERICA INC
|US74164M1080
|1,04 USD
|0,902 EUR
|RELIANCE INC
|US7595091023
|1,2 USD
|1,0408 EUR
|SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY
|US8101861065
|0,66 USD
|0,5724 EUR
|UNITED STATES LIME & MINERALS INC
|US9119221029
|0,06 USD
|0,052 EUR
|WAFD INC
|US9388241096
|0,27 USD
|0,2341 EUR
|WINGSTOP INC
|US9741551033
|0,3 USD
|0,2602 EUR
