Aktienanalyse Dezember: Broadcom, Bath & Body Works & Robinhood | Aktien-Trading 4 Dummies

Fundamentalanalyse trifft auf Charttechnik - hier siehst Du das letzte Webinar dieser Reihe zwischen Michael & Andreas in 2025, welche ihre Einschätzungen und Ideen live zu vielleicht noch unbekannten Aktien gern teilen. Auch heute gibt es wieder 3 spannende Werte, die fundamental näher vorgestellt werden. Dabei steht nicht nur der Smalltalk im Mittelpunkt, sondern auch die News, die zu aktuellen Bewegungen im Aktienkurs führten. Hierzu lässt sich Michael immer wieder gern aufklären, denn er ist als technischer Analyst über das Chartbild zur Auswahl der Aktien gekommen und hat damit als "Feierabendtrader" seine Mission bereits erfüllt. Doch es gibt immer Hintergründe zu den Kursbewegungen, denen wir heute wieder bei 3 Werten auf den Grund gehen.

Wir beginnen die Analyse mit Broadcom, einem Chip-Spezialisten, der vielleicht schon bald auf Augenhöhe mit Nvidia steht. Immerhin zog die Marktkapitalisierung auf fast 2 Billionen US-Dollar an, verlor aber gerade in den letzten Tagen wieder deutlich an Wert. Die Quartalszahlen, die Idee mit Software weiter zu wachsen und der Aspekt, auf KI-Infrastruktur den Fokus auszurichten, waren hier die ursprünglichen Treiber. Der Druck auf Margen und höhere Investitionskosten in der Zukunft, welche die Dynamik bremsen. Dennoch ist der Wert sehr gut gelaufen und breit aufgestellt, um auch in Zukunft einer der führenden Player in diesem Segment zu bleiben. Daher sucht Michael nach einem Long-Einstieg.

