Schloss Wachenheim (SWA) startete das Geschäftsjahr 2025/26 mit einem soliden ersten Quartal, gestützt durch höhere Mengen, sowie starke Ergebnisse in Frankreich. Der Konzernumsatz stieg um 3,5% auf 106,0 Mio. EUR, und das EBIT erhöhte sich um 24,5% auf 5,3 Mio. EUR, während der Nettogewinn auf 3,4 Mio. EUR (EPS 0,26 EUR) anstieg. Frankreich hob sich mit zweistelligem Umsatzwachstum und einem starken Mix bei markenbasierten Schaumweinen hervor, was die etwas gedämpfte Profitabilität in Deutschland und stabile Ergebnisse in Osteuropa ausglich. Das Management äußerte Zuversicht, die Jahresziele (Umsatz +3-6%, EBIT 30-33 Mio. EUR, Nettogewinn 18-21 Mio. EUR) zu erreichen und verwies auf eine solide operative Aufstellung vor dem wichtigen Weihnachtsquartal. Wir bestätigen unser BUY-Rating und ein Kursziel von 21,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/schloss-wachenheim-ag





