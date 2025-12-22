Der Edelmetallsektor zählte 2025 zu den großen Gewinnern an den Finanzmärkten. Während Silber mit seiner spektakulären Rallye Schlagzeilen machte, bleibt vor allem Gold der übergeordnete Stabilitätsanker für Investoren. Trotz zwischenzeitlicher Rücksetzer spricht vieles dafür, dass der langfristige Aufwärtstrend intakt bleibt. Die strukturellen Treiber wie hohe Staatsverschuldung, geopolitische Unsicherheiten und anhaltende Nachfrage nach sicheren Häfen dürften unverändert fortwirken. Vor diesem Hintergrund rücken auch Gold- und Silberproduzenten wieder stärker in den Fokus, die vom positiven Umfeld überproportional profitieren können.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 inv3st.de