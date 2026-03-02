Es hatte sich über Wochen abgezeichnet, nun wurde es Realität. Israel startete mit seinem Verbündeten, den Vereinigten Staaten von Amerika, einen Angriff auf den Iran. Das Mullah-Regime antwortete mit Gegenschlägen, was die Situation zum Eskalieren brachte. Die Märkte reagierten mit Hysterie. Der Goldpreis stieg um mehr als 3 %, während Öl zweistellig in die Höhe schoss. Sollte sich der Konflikt ausweiten, die Straße von Hormus wurde bereits gesperrt, drohen vor allem beim Ölmarkt starke Verwerfungen, die zu weiter explodierenden Preisen führen dürften.Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Kapitalerhöhungen.de