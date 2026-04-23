The following instruments on XETRA do have their first trading 23.04.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 23.04.2026
Aktien
1 ID1000132806 PT Multi Bintang Indonesia Tbk
2 ID1000104201 PT Sentul City Tbk
3 US05975E1091 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ADR
4 US0625103009 Bank Hapoalim B.M. ADR
5 US4312881091 Hikma Pharmaceuticals PLC ADR
6 US4863592014 Kawasaki Heavy Industries Ltd. ADR
7 NO0013697029 Kongsberg Maritime ASA
8 US8270461036 Silex Systems Ltd. ADR
9 US83546A2033 Sonic Healthcare Ltd. ADR
10 US50075G1094 Turk Altin Isletmeleri A.S. ADR
11 SG1AF6000009 Keppel DC REIT
12 FR0010120402 Theraclion S.A.
13 CA1197941059 Buffalo Potash Corp.
14 CA66681C1005 Northrop Grumman Corp. CDR
15 CA80106A1021 Sanofi S.A. CDR
16 JP3571600000 Tokyo Electron Device Ltd.
17 CA92842T1057 Vistra Corp. CDR
Anleihen/ETF
1 US74340XCV10 Prologis L.P.
2 US74340XCU37 Prologis L.P.
3 DE000A46ZYH0 Amprion GmbH
4 USQ60976AG49 Mineral Resources Ltd.
5 USQ60976AF65 Mineral Resources Ltd.
6 DE000DP9A7W6 DZ BANK AG
7 DE000SHFM1J8 Schleswig-Holstein, Land
8 AU3SG0003379 Western Australian Treasury Corp.
9 DE000A46ZYJ6 Amprion GmbH
10 EU000A4ETUZ1 European Investment Bank (EIB)
11 XS3300208652 Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.
12 DE000HEL0U53 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
13 IE00084KY2F2 Goldman Sachs Alpha Enhanced Emerging Markets Equity Active UCITS ETF
14 IE000DQAQ6J3 Goldman Sachs Alpha Enhanced Europe Equity Active UCITS ETF
15 IE0006NZSQW7 Goldman Sachs Alpha Enhanced Japan Equity Active UCITS ETF
16 IE000PH09T78 Goldman Sachs Alpha Enhanced US Equity Active UCITS ETF
17 IE000PXXRS03 Goldman Sachs Alpha Enhanced World Equity Active UCITS ETF
18 LU3322521785 Euro Corporate Bond Portfolio UCITS ETF
19 LU3322522593 USD Corporate Bond Portfolio UCITS ETF
20 LU3322522080 Global Corporate Bond Portolio UCITS ETF
