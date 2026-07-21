|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|TEXT SA
|PLLVTSF00010
|0,98 PLN
|0,2261 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2026 wallstreetONLINE (Dividenden)
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|10,660
|11,610
|08:08
|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|TEXT SA
|PLLVTSF00010
|0,98 PLN
|0,2261 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|07:15
|Dividendenbekanntmachungen (21.07.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) TEXT SA PLLVTSF00010 0,98 PLN 0,2261 EUR mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
► Artikel lesen
|07.04.
|TEXT S.A. Q4 2025/26: MRR sinkt bei strategischer Ausrichtung auf Premiumkunden
|06.02.
|Dividendenbekanntmachungen (06.02.2026)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP US01877R1086 0,6 USD 0,5092 EUR CAPITOL FEDERAL FINANCIAL INC US14057J1016 0,085 USD 0,0721 EUR CHENIERE...
► Artikel lesen
|17.09.25
|Dividendenbekanntmachungen (17.09.2025)
| Unternehmen ISIN-Code Dividende (Währung) Dividende (EUR) ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORP LTD BMG0534V1256 0,01 HKD 0,001 EUR AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED NZAIAE0002S6 0,0123...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|TEXT SA
|10,880
|+0,37 %