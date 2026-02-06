|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP
|US01877R1086
|0,6 USD
|0,5092 EUR
|COMMUNITY WEST BANCSHARES
|US2039371073
|0,12 USD
|0,1018 EUR
|FIRSTENERGY CORPORATION
|US3379321074
|0,445 USD
|0,3776 EUR
|FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION
|US3535251082
|0,33 USD
|0,28 EUR
|FS BANCORP INC
|US30263Y1047
|0,29 USD
|0,2461 EUR
|JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC
|US4456581077
|0,45 USD
|0,3819 EUR
|MAIN STREET CAPITAL CORPORATION
|US56035L1044
|0,26 USD
|0,2206 EUR
|MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP
|US5733311055
|0,005 USD
|0,0042 EUR
|PARK-OHIO HOLDINGS CORP
|US7006661000
|0,125 USD
|0,106 EUR
|PARKER HANNIFIN CORPORATION
|US7010941042
|1,8 USD
|1,5277 EUR
|RICHARDSON ELECTRONICS LTD
|US7631651079
|0,06 USD
|0,0509 EUR
|SELECT WATER SOLUTIONS INC
|US81617J3014
|0,07 USD
|0,0594 EUR
|SIEMENS HEALTHINEERS AG
|DE000SHL1006
|-
|1 EUR
|TELIA COMPANY AB ADR
|US87960M2052
|0,1086 USD
|0,0922 EUR
|TEXT SA
|PLLVTSF00010
|1,15 PLN
|0,2723 EUR
|WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
|IE00BLNN3691
|0,275 USD
|0,2334 EUR
