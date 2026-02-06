Anzeige
WKN: SHL100 | ISIN: DE000SHL1006 | Ticker-Symbol: SHL
Xetra
05.02.26 | 17:35
42,600 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Gesundheitswesen
Aktienmarkt
Prime Standard
TecDAX
DAX
STOXX Europe 600
1-Jahres-Chart
SIEMENS HEALTHINEERS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SIEMENS HEALTHINEERS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
41,60041,85007:45
41,56041,89007:44
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP24,520-0,33 %
COMMUNITY WEST BANCSHARES25,330+0,36 %
FIRSTENERGY CORPORATION39,400-1,50 %
FRANKLIN FINANCIAL SERVICES CORPORATION47,350-1,91 %
FS BANCORP INC43,350+2,07 %
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC191,30+0,03 %
MAIN STREET CAPITAL CORPORATION50,92+0,18 %
MARTIN MIDSTREAM PARTNERS LP2,6800,00 %
PARKER HANNIFIN CORPORATION822,00+0,07 %
PARK-OHIO HOLDINGS CORP25,0400,00 %
RICHARDSON ELECTRONICS LTD9,900+7,43 %
SELECT WATER SOLUTIONS INC10,190-0,78 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG42,6000,00 %
TEXT SA9,195-1,82 %
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC85,200,00 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.