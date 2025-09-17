|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ASIA TELE-NET AND TECHNOLOGY CORP LTD
|BMG0534V1256
|0,01 HKD
|0,001 EUR
|AVNET INC
|US0538071038
|0,35 USD
|0,295 EUR
|CHEMUNG FINANCIAL CORPORATION
|US1640241014
|0,34 USD
|0,2865 EUR
|CHINA EVERBRIGHT GREENTECH LTD
|KYG2R55E1030
|0,028 HKD
|0,003 EUR
|FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED
|AU000000FLT9
|0,29 AUD
|0,1633 EUR
|HUNTINGTON BANCSHARES INC
|US4461501045
|0,155 USD
|0,1306 EUR
|INGHAMS GROUP LIMITED
|AU000000ING6
|0,08 AUD
|0,045 EUR
|MAAS GROUP HOLDINGS LIMITED
|AU0000118564
|0,035 AUD
|0,0197 EUR
|MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP
|US57164Y1073
|0,79 USD
|0,6658 EUR
|NXP SEMICONDUCTORS NV
|NL0009538784
|1,014 USD
|0,8546 EUR
|QANTAS AIRWAYS LIMITED ADR
|US74726M5058
|0,3236 USD
|0,2727 EUR
|REAVES UTILITY INCOME FUND
|US7561581015
|0,2 USD
|0,1685 EUR
|SALESFORCE INC CDR
|CA79467F1062
|0,0323 CAD
|0,0198 EUR
|SANTAM LIMITED
|ZAE000093779
|5,9 ZAR
|0,2866 EUR
|SERVICE STREAM LIMITED
|AU000000SSM2
|0,03 AUD
|0,0169 EUR
|TRANSPACO LIMITED
|ZAE000007480
|1,6 ZAR
|0,0777 EUR
|UTAH MEDICAL PRODUCTS INC
|US9174881089
|0,305 USD
|0,257 EUR
