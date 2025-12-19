Silber ist das Metall der Stunde. Getrieben von der Nachfrage aus Photovoltaikindustrie und der Rolle als sicherer Hafen, rückt der kleine Bruder von Gold wieder in den Fokus der Investoren. Doch während die etablierten Silberproduzenten wie Hecla Mining oder Fresnillo mit den Herausforderungen sinkender Erzgehalte und steigender Kosten kämpfen, formiert sich in der zweiten Reihe eine neue Dynamik. Strategische Allianzen werden geschmiedet, um die Reserven der Zukunft zu sichern. Besonders spannend ist dabei eine aktuelle Konstellation in Mexiko, bei der der Weltmarktführer Fresnillo eine ungewöhnlich enge Bindung mit dem Explorer Silver Viper Minerals eingeht - ein Schritt, den man als verdeckte Übernahme-Vorbereitung interpretieren könnte.

