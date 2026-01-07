Der Anstieg des Silberpreises von über 160 % in nur 12 Monaten ist schon phänomenal. Das Aufwärts-Szenario scheint aber unausweichlich: Denn Berichte zu Schieflagen in der physischen Belieferung von Termingeschäften seitens Institutioneller führen zu jedem Fälligkeitstermin zu erneuten Preisanstiegen. Seitdem das Edelmetall bei ca. 38 USD ein starkes Kaufsignal generieren konnte, strebt der Kurs nach oben. Im gestrigen Handel wurde sogar schon die 80-USD-Marke überschritten. Angeblich fehlen zum März-Settlement über 700 Mio. Unzen Silber, was 90 % einer gesamten Jahresproduktion entspricht. Neben dem sehr interessanten Silber-Explorer Silver Viper befassen wir uns auch mit Rheinmetall und Aixtron, zwei Hightech-Abnehmer des kritischen Metalls. Wenn die Belieferung ausfällt, stehen die Bänder wohl für einige Zeit still! Hier ein paar Einblicke.Den vollständigen Artikel lesen ...
