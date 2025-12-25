© Foto: John Nacion - picture alliance / John Nacion/STAR MAX/IPxSalesforce steckt 2025 tief in der Krise. Doch neue KI-Dynamik und frische Zahlen drehen die Stimmung. Mizuho erklärt, warum 2026 ein Wendepunkt werden könnte.Die lange schwache Aktie von Salesforce belastete Anleger monatelang. Der einstige Wall-Street-Liebling verlor nach dem Hoch im Januar deutlich an Wert und hinkte dem breiten Markt hinterher. Sorgen über ein mögliches KI-Übertreibungsszenario, stärkere Konkurrenz und die Angst vor nachlassendem Wachstum drückten die Stimmung. Agentforce gewinnt Tempo Salesforce fokussiert sich nun auf seinen größten Hebel: die KI-Plattform Agentforce. Sie soll Unternehmen autonome Agenten liefern, die Aufgaben eigenständig erledigen und Daten über …Den vollständigen Artikel lesen
