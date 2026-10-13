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WKN: A0BLQZ | ISIN: US26969P1084 | Ticker-Symbol: E5M
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12.10.26 | 21:28
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Branche
Bau/Infrastruktur
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EAGLE MATERIALS INC Chart 1 Jahr
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BENCHMARK ELECTRONICS
BENCHMARK ELECTRONICS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
BENCHMARK ELECTRONICS INC71,750,00 %
BLUESCOPE STEEL LIMITED19,300-1,03 %
BRP INC47,360+0,81 %
CEMENTOS ARGOS SA ADR13,9000,00 %
CHINA TELECOM CORP LTD0,5300,00 %
COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC49,8000,00 %
COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL ADR12,900+0,78 %
DIOS FASTIGHETER AB4,7880,00 %
EAGLE MATERIALS INC148,00+0,68 %
ELBIT SYSTEMS LTD585,50-0,09 %
ESCALADE INC16,4000,00 %
FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC5,600+1,82 %
GRUPO CIBEST SA ADR83,000,00 %
HUB24 LIMITED41,795+1,00 %
KEMIRA OYJ16,890+0,12 %
MANILA ELECTRIC COMPANY ADR14,3000,00 %
MYSAFETY GROUP AB1,5760,00 %
NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HOLDINGS LTD2,5400,00 %
PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC9,670-0,10 %
RAMELIUS RESOURCES LIMITED2,371+1,85 %
STATE STREET CORPORATION157,40+0,35 %
THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES TRUST18,1340,00 %
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