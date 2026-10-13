|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|BENCHMARK ELECTRONICS INC
|US08160H1014
|0,17 USD
|EUR
|BLUESCOPE STEEL LIMITED
|AU000000BSL0
|1,35 AUD
|EUR
|BRP INC
|CA05577W2004
|0,25 CAD
|EUR
|CEMENTOS ARGOS SA ADR
|US1512601063
|0,1709 USD
|EUR
|CHINA TELECOM CORP LTD
|CNE1000002V2
|0,1856 HKD
|EUR
|CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD ADR
|US12563V1052
|0,4772 USD
|EUR
|COCA-COLA FEMSA SAB DE CV
|MX01KO000002
|1,935 MXN
|EUR
|COMMUNITY FINANCIAL SYSTEM INC
|US2036071064
|0,49 USD
|EUR
|COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG ADR
|US2043191079
|0,536 USD
|EUR
|COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL AD ...
|US20441B7047
|0,19 USD
|EUR
|DIOS FASTIGHETER AB
|SE0001634262
|0,6 SEK
|EUR
|EAGLE MATERIALS INC
|US26969P1084
|0,25 USD
|EUR
|ELBIT SYSTEMS LTD
|IL0010811243
|1 USD
|0,8963 EUR
|ENTAIN PLC ADR
|US2936031069
|0,139 USD
|EUR
|ESCALADE INC
|US2960561049
|0,1525 USD
|EUR
|FRANKLIN BSP REALTY TRUST INC
|US35243J1016
|0,2 USD
|EUR
|GRUPO CIBEST SA ADR
|US40090E1064
|1,4438 USD
|EUR
|GRUPO CIBEST SA ADR
|US40090E1064
|1,444 USD
|EUR
|HUB24 LIMITED
|AU000000HUB4
|0,6 AUD
|EUR
|KEMIRA OYJ
|FI0009004824
|-
|EUR
|MANILA ELECTRIC COMPANY ADR
|US5632457033
|0,3871 USD
|EUR
|MYSAFETY GROUP AB
|SE0010769182
|0,45 SEK
|EUR
|NANSHAN ALUMINIUM INTERNATIONAL HOLDINGS ...
|KYG6391R1074
|0,16 HKD
|EUR
|PALMER SQUARE CAPITAL BDC INC
|US69702V1070
|0,38 USD
|EUR
|RAMELIUS RESOURCES LIMITED
|AU000000RMS4
|0,03 AUD
|EUR
|SPARK NEW ZEALAND LIMITED ADR
|US84652A1025
|0,258 USD
|EUR
|STATE STREET CORPORATION
|US8574771031
|0,92 USD
|EUR
|THORNBURG INCOME BUILDER OPPORTUNITIES T ...
|US8852131080
|0,1041 USD
|0,0933 EUR
|WH GROUP LTD ADR
|US92890T2050
|0,51 USD
|EUR
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