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WKN: 603111 | ISIN: US37940X1028 | Ticker-Symbol: GLO
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10.09.26 | 11:31
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ALBEMARLE
ALBEMARLE CORPORATION Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ALBEMARLE CORPORATION104,80-0,38 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC230,35+0,02 %
AVIENT CORPORATION35,600-1,11 %
CAR GROUP LIMITED15,3000,00 %
CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD1,8400,00 %
CITIZENS FINANCIAL SERVICES INC82,38-0,89 %
CROWN CRAFTS INC2,6900,00 %
GLOBAL PAYMENTS INC75,00-1,83 %
NAPCO SECURITY TECHNOLOGIES INC30,590-3,38 %
RANGE RESOURCES CORPORATION35,710-1,03 %
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP INC10,010+0,10 %
TEXTRON INC68,40+0,26 %
THANACHART CAPITAL PCL2,1000,00 %
WASTE MANAGEMENT INC185,05+0,03 %
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