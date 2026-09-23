Dieser Meilenstein stärkt die Position der Citation Latitude als weltweit meistverkaufter mittelgroßer Geschäftsreisejet.

Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc. (NYSE:TXT), meldete heute, dass der 500. Geschäftsreisejet vom Typ Cessna Citation Latitude die Produktion im Werk des Unternehmens in Wichita (Kansas) verlassen hat. Dieser Meilenstein in der Produktion unterstreicht den anhaltenden Erfolg des weltweit meistverkauften mittelgroßen Geschäftsreisejets und würdigt zugleich die Mitarbeiter, deren handwerkliches Können und Engagement dazu beigetragen haben, dass die Citation Latitude für Betreiber auf der ganzen Welt zur ersten Wahl geworden ist.

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Textron Aviation marks 500th Cessna Citation Latitude rollout. (Photo Credit: Textron Aviation)

"Das Rollout der 500. Citation Latitude ist ein eindrucksvoller Beleg für das Engagement und den Stolz der Mitarbeiter, die dieses Flugzeug Tag für Tag bauen", sagte Eric Cardinali, Senior Vice President, Manufacturing. "Hinter jedem Flugzeug steht ein Team, das sich dafür engagiert, die Qualität und handwerkliche Perfektion zu liefern, die unsere Kunden erwarten. Dieser Meilenstein wurde nur dank der Kompetenz unserer Mitarbeiter und des Vertrauens möglich, das unsere Kunden unseren Produkten weiterhin entgegenbringen."

Mit einer unübertroffenen Kombination aus einer geräumigen Kabine mit flachem Boden, in der man aufrecht stehen kann, starken Einsatzmöglichkeiten und effizientem Betrieb bietet die Citation Latitude zudem eine hervorragende Reichweite und Leistung auf kurzen Pisten, wodurch Kunden diesen Mehrwert bei einer Vielzahl von Einsätzen nutzen können.

"Wir bei Textron Aviation sind stets bestrebt, unseren Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten, und die Citation Latitude ist ein eindrucksvolles Beispiel für dieses Engagement", sagte Lannie O'Bannion, Senior Vice President, Global Sales Marketing. "Kunden auf der ganzen Welt entscheiden sich weiterhin für die Latitude, da dieser Jet den Komfort, die Vielseitigkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis bietet, die sie benötigen, um ihre Aufgaben erfolgreich zu bewältigen."

Das Rollout des 500. Exemplars ist ein bedeutender Meilenstein für die weltweit wachsende Flotte der Citation-Latitude-Geschäftsflugzeuge. Da sich die Betreiber weiterhin für diese Plattform entscheiden, konzentriert sich Textron Aviation unverändert darauf, die Leistung, Produktivität und Innovation zu liefern, die die Kunden von den Cessna-Citation-Geschäftsflugzeugen erwarten.

Über die Cessna Citation Latitude

Der mittelgroße Business-Jet Citation Latitude mit einer Reichweite von 2.700 Seemeilen (5.000 Kilometer) für vier Passagiere bei hoher Reisegeschwindigkeit, einem flachen Boden und sechs Fuß Kabinenhöhe hebt sich durch seine Kombination aus Komfort und Effizienz vom Wettbewerb ab. Die in ihrer Klasse führende Startstrecke von 3.580 Fuß (1.091 m) bietet den Betreibern eine größere Reichweite von kurzen Flugplätzen aus. Das gesamte Flugzeug steckt voller durchdachter Innovationen. Die Citation Latitude bietet ein konkurrenzloses Kabinenerlebnis mit dem offensten, geräumigsten, hellsten und elegantesten Kabinenambiente ihrer Klasse.

Die Citation Latitude überzeugt mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis für eine Vielzahl von Betreibern. Sie bietet Platz für bis zu neun Passagiere, eine maximale Reisegeschwindigkeit von 446 ktas sowie eine Nutzlast von 1.000 Pfund bei vollem Tank. Das Flugzeug ist so konzipiert, dass es eine Vielzahl von Einsätzen mit dem Komfort, der Leistungsfähigkeit und der Effizienz ermöglicht, die die Kunden von einem führenden mittelgroßen Geschäftsreisejet erwarten.

Weitere Informationen zur Citation Latitude erhalten Sie unter cessna.txtav.com/citation/latitude.

Informationen zu Textron Aviation Inc.

Seit fast 100 Jahren begeistern wir Menschen für das Fliegen. Textron Aviation Inc., ein Unternehmen von Textron Inc., hat die Talente seiner Teams unter den Marken Beechcraft, Cessna, Hawker und Pipistrel gebündelt, um Kunden das bestmögliche Flugerlebnis zu bieten. Mit einem Angebot, das von Business Jets, Turboprops sowie leichten und leistungsstarken Kolbenflugzeugen bis hin zu Flugzeugen für Spezialmissionen, militärischen Schulflugzeugen sowie Flugzeugen für Verteidigungsaufgaben reicht, verfügt Textron Aviation über das vielseitigste und umfassendste Luftfahrt-Produktportfolio der Welt sowie über eine Belegschaft, aus deren Arbeit mehr als die Hälfte aller Flugzeuge der Allgemeinen Luftfahrt weltweit hervorgegangen sind. Kunden in mehr als 170 Ländern verlassen sich auf unsere legendäre Leistung, Zuverlässigkeit und Vielseitigkeit sowie auf unser bewährtes globales Kundendienstnetzwerk, wenn es um wirtschaftliches, produktives und flexibles Fliegen geht. Weitere Informationen finden Sie auf www.txtav.com.

Über Textron Inc.

Textron Inc. ist ein branchenübergreifendes Unternehmen, das sein globales Netzwerk aus Flugzeug-, Verteidigungs-, Industrie- und Finanzunternehmen nutzt, um seinen Kunden innovative Lösungen und Dienstleistungen anzubieten. Textron ist weltweit für seine leistungsstarken Marken wie Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO und Textron Systems bekannt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.textron.com.

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